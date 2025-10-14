Vuelos baratos desde Alicante para visitar los mercadillos navideños más mágicos de Europa Vueling ofrece trayectos a cuatro destinos emblemáticos para hacer una escapada en las fechas más especiales del año

Adrián Mazón Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 17:16

Se acerca la Navidad y, con ella, empezarán a aflorar los mercadillos más mágicos por distintas ciudades de Europa. Para conocerlos de primera mano, la compañía Vueling ha lanzado vuelos baratos desde Alicante que conectan con cuatro destinos emblemáticos en vísperas de las fechas más especiales del año.

La aerolínea ha anunciado multitud de vuelos que van desde los 30 euros para conectar Alicante con ciudades como París, Ámsterdam, Londres y Bruselas, en cuyas calles destaca el espíritu navideño a través de distintas atracciones y mercadillos.

Estos son los «pequeños grandes tesoros» que los viajeros pueden descubrir en sus viajes a las distintas ciudades de Europa durante la Navidad, una época que cuenta con chollos en los vuelos de Vueling.

Vuelos a París y sus mercadillos por distritos

La ciudad de París se convierte en un auténtico escenario de la Navidad durante el último trimestre del año. Así lo demuestran sus calles y distritos, desde los Campos Elíseos hasta Montmartre, o sus grandes almacenes como las galerías Lafayette o Printemps.

Todos estos rincones se llenan de decoraciones navideñas, a las que se suman los mercadillos instalados en las plazas más emblemáticas como La Défense o Trocadéro, donde la silueta de la Torre Eiffel se alza sobre las casetas de madera repletas de artesanía, vino caliente y delicias francesas.

Para conectar Alicante con París, Vueling ha lanzado vuelos desde 30 euros por trayecto con una frecuencia de dos viajes diarios durante el mes de diciembre.

Una casa de cerámica en los canales de Ámsterdam

Los canales de Ámsterdam se convierten durante el invierno en un paisaje encantado, al contar con la luz del 'Light Festival'. Además, de cara a la Navidad, sus plazas como Dam Square o Museumplein acogen los mercados de artesanía y dulces así como pistas de patinaje sobre hielo.

Para descubrir sus tradicionales dulces como los poffertjes o el oliebollen, Vueling oferta vuelos desde 31 euros y hasta trece frecuencias semanales desde Alicante hasta Ámsterdam.

Con ello, ponen en valor la casita de cerámica azul y blanca inspirada, durante la Navidad, en las tradicionales fachadas holandesas.

Las impresionantes luces de Navidad de Londres

Las calles de Londres se llenan de luces desde principios de noviembre. Destacan las decoraciones de Oxford Street, Regent Street o Covent Garden, donde los árboles gigantes y las guirnaldas crean un ambiente de película.

Durante la Navidad, se instala el 'Winter Wonderland' en Hyde Park. Se trata de un parque temático lleno de luces, puestos de comida, atracciones y espectáculos que llenan todos sus rincones de magia durante esta época especial.

Vueling ha lanzado vuelos directos entre Alicante y Londres por 30 euros, con hasta siete frecuencias semanales durante el mes de diciembre para descubrir la capital del Reino Unido durante la Navidad.

La Grand Place de Bruselas y sus gofres

Otro de los destinos para viajar con vuelos baratos desde Alicante es Bruselas, con vuelos desde 30 euros y diez frecuencias semanales durante el mes de diciembre.

Desde Vueling anuncian esta oferta desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para descubrir la celebración 'Plaisirs d'Hivern' en el centro de Bruselas, donde imperan 200 casetas de madera, una gran noria, una pista de hielo y un espectáculo de luces que ilumina la Grand Place.

Además, estos viajes entre Alicante y Bruselas también perfectos para disfrutar de un gofre belga recién hecho bañado en chocolate fundido durante la Navidad.