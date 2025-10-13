El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia Los vuelos internacionales se incrementan un 8%, mientras bajan las conexiones nacionales

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54 | Actualizado 12:03h.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández no encuentra techo. Vuelve a batir mes a mes los registros anteriores. Ha sucedido de nuevo en septiembre, donde roza los dos millones de pasajeros que han pasado por sus instalaciones (1.907.274 en concreto), según las cifras aportadas este lunes por Aena. Esto supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

1.907.274 pasajeros en septiembre transitaron por el aeropuerto de Alicante-Elche

Todo el incremento viene del tráfico internacional, que ha asumido incluso el descenso de vuelos interiores. Los viajes transnacionales experimentaron un crecimiento del 8%, con 1.685.462 pasajeros registrados. Esto supone el 89% aproximadamente del total. Esta subida absorbe el descenso en el mismo guarismo (un 8%) del tráfico nacional, que registró tan solo 220.205 viajeros. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido vuelve a liderar con mucha diferencia el tráfico de septiembre con 653.522 viajeros; seguido de Alemania, con 118.783; Países Bajos, con 110.166; Bélgica, con 92.439; y Francia, con 89.730. En cuanto a los vuelos, también en este apartado el aeropuerto alicantino registró un septiembre histórico con un total de 11.691 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 4,7% respecto al mismo mes de 2024.

En el acumulado del año, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández anota un total de 15.317.278 pasajeros, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. De seguir este ritmo, es fácil que supere los 20 millones de pasajeros por primera vez en 2025, según las propias previsiones de Aena. Respecto a los vuelos, desde enero hasta septiembre se operaron un total de 95.524 movimientos, un 8,5% más que en 2024.

Por la terminal de Alicante-Elche entran el 6,25% de todos los pasajeros que llegan a España por la red de aeropuertos del Grupo Aena y dos de cada tres que lo hacen a la Comunitat Valenciana.

La capacidad de las instalaciones está llegando al límite, de ahí que Aena vaya a invertir más de mil millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández entre la antigua terminal y la nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en visita a las instalaciones el pasado mes. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial.