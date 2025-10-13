Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia
Pasajeros embarcando en el aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori

El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia

Los vuelos internacionales se incrementan un 8%, mientras bajan las conexiones nacionales

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández no encuentra techo. Vuelve a batir mes a mes los registros anteriores. Ha sucedido de nuevo en septiembre, donde roza los dos millones de pasajeros que han pasado por sus instalaciones (1.907.274 en concreto), según las cifras aportadas este lunes por Aena. Esto supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

1.907.274 pasajeros en septiembre

transitaron por el aeropuerto de Alicante-Elche

Todo el incremento viene del tráfico internacional, que ha asumido incluso el descenso de vuelos interiores. Los viajes transnacionales experimentaron un crecimiento del 8%, con 1.685.462 pasajeros registrados. Esto supone el 89% aproximadamente del total. Esta subida absorbe el descenso en el mismo guarismo (un 8%) del tráfico nacional, que registró tan solo 220.205 viajeros. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido vuelve a liderar con mucha diferencia el tráfico de septiembre con 653.522 viajeros; seguido de Alemania, con 118.783; Países Bajos, con 110.166; Bélgica, con 92.439; y Francia, con 89.730. En cuanto a los vuelos, también en este apartado el aeropuerto alicantino registró un septiembre histórico con un total de 11.691 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 4,7% respecto al mismo mes de 2024.

En el acumulado del año, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández anota un total de 15.317.278 pasajeros, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. De seguir este ritmo, es fácil que supere los 20 millones de pasajeros por primera vez en 2025, según las propias previsiones de Aena. Respecto a los vuelos, desde enero hasta septiembre se operaron un total de 95.524 movimientos, un 8,5% más que en 2024.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por la terminal de Alicante-Elche entran el 6,25% de todos los pasajeros que llegan a España por la red de aeropuertos del Grupo Aena y dos de cada tres que lo hacen a la Comunitat Valenciana.

La capacidad de las instalaciones está llegando al límite, de ahí que Aena vaya a invertir más de mil millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández entre la antigua terminal y la nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en visita a las instalaciones el pasado mes. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar este lunes la alerta naranja por lluvias con acumulados de 100 litros en el litoral norte de Alicante
  2. 2 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña
  3. 3 Suspendido un tren Alicante-Barcelona tras caer un rayo en una caseta de señalización en Benicarló
  4. 4 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  5. 5 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 12 de octubre en Alicante
  7. 7 EN DIRECTO | Barcala: «Alicante vive el mejor momento de su historia»
  8. 8 El sueño de una niña que fermentó en el mejor vino dulce del Mediterráneo: M de Alejandría
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Piden cinco años de cárcel para un hombre por apuñalar a un taxista y atropellarlo en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia

El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia