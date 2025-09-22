Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas. EFE
Aeropuerto de Alicante-Elche

Un vuelo cancelado a Bruselas y ligeros retrasos en el aeropuerto de Alicante-Elche este lunes tras el ciberataque

Desde Aena confirman que la situación está volviendo al cauce de normalidad y las esperas no superan la media hora en algunos vuelos | Un avión de Ryanair ha llegado una hora tarde desde Berlín, uno de los aeródromos afectados

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:09

Los aeropuertos europeos van recuperando paulatinamente la normalidad tras el ciberataque que ha sufrido la empresa Collins Aerospace, compañía que ofrece servicios de embarque y facturación. Los aeródromos de Bruselas y Berlín, así como una de las terminales de Londres-Heathrow, son los más afectados.

Desde Aena, la gestora aeroportuaria del aeropuerto de Alicante-Elche, confirman que la terminal se encuentra en fase de recuperación paulatina de la normalidad de frecuencias y conexiones, que han experimentado retrasos e incluso cancelaciones este fin de semana.

En la jornada de este lunes las consecuencias del ciberataque, aunque en menor medida, se han hecho notar con un vuelo cancelado hacia Bruselas. Se trataba de la conexión de Vueling con la capital de Bélgica, con salida programada a las 10.15 horas.

En cuanto al resto de salidas, algunos vuelos han registrado ligeros retrasos de entre 20 y 30 minutos, como el de Volotea a Lyon o el de Ryanair a Newcastle. Otros han tenido esperas más largas. Es el caso de EasyJet y sus conexiones a Lyon y al aeropuerto de Alicante desde Zúrich, con retrasos de una hora.

El vuelo de Ryanair procedente de Berlín, uno de los aeropuertos afectados, también ha sufrido un retraso de casi una hora. Se encontraba programado para las 12.25 y ha acabado llegando pasadas las 13 horas. Eso sí, el impacto este lunes está siendo mínimo y no se registran demasiados retrasos abultados, mientras que la operativa recobra la normalidad tras unas jornadas caóticas en el entorno centroeuropeo.

En cuanto a las conexiones con Londres, Alicante se salva, ya que es el destino con más vuelos. Sin embargo, las aerolíneas Ryanair, EasyJet y Jet.2, que tienen una amplia operativa a la capital británica, no vuelan a Heatrow. Estas conexiones con Londres son a los otros tres aeródromos: Gatwick, Luton y Stansted.

