Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
Avión de la aerolínea 'low cost'. Fly Play

El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea

Fly Play anuncia el cese de sus operaciones de inmediato debido a sus malos resultados financieros y deja a la terminal con menos opciones de volar a Reykjavík

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:46

La aerolínea 'low cost' islandesa Fly Play ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones, lo que afecta directamente al aeropuerto de Alicante-Elche, donde la compañía operaba con cuatro frecuencias semanales a Reykjavík en temporada alta y con tres en invierno.

La terminal alicantina se queda con pocas opciones para ir a la isla del norte de Europa y tan solo la aerolínea nacional, Icelandair, operará durante todo el año. Durante la temporada alta Neos también vuela a este destino, aunque lo dejará de hacer entre finales de octubre y principios de abril.

Fly Play ha emitido un comunicado en el que anuncia «el cese inmediato de sus operaciones y la cancelación de todos los vuelos». Los malos resultados de las ventas en los últimos meses han condenado a la aerolínea a pesar de las ofertas lanzadas recientemente para adquirir billetes a precios bajos.

A pesar de cambiar su modelo de negocio, este no ha funcionado y no ha otorgado los resultados necesarios para sobreponerse a «los problemas financieros de la aerolínea». Unas medidas que «deberían haber sido implementadas mucho antes», reconoce la compañía.

Se calcula que 400 personas perderán sus empleos por el cierre de esta aerolínea, que anuncia que trabaja con el gobierno para mitigar el impacto. En cuanto a los clientes que ya han comprado vuelos o los han reservado, Fly Play explica que se debe contactar con el banco para la devolución del gasto, mientras que si se ha reservado junto con un alojamiento, se recomienda contactar con la agencia de viajes que lo ha gestionado.

Icelandair se convierte en la única opción para viajar a Islandia en temporada baja. La aerolínea ha incrementado sus vuelos semanales a tres frecuencias y volará los martes, jueves y sábados, según informan en la web de la aerolínea islandesa, que conectará el aeropuerto de Reykjavík-Keflavik con Alicante.

