Un avión de Vueling en el aeropuerto de Alicante-Elche. SHOOTORI

Vueling lanza sus nuevos vuelos directos entre Alicante y Santiago de Compostela para Navidad

La aerolínea aprovecha el hueco de Ryanair e incorpora un avión extra en su base alicantina, superando el millón de asientos en invierno

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:19

Vueling ha anunciado el lanzamiento de su nueva conexión directa entre Alicante y Santiago de Compostela de cara a la próxima Navidad. La ruta tendrá precios especiales entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

Así, estos vuelos de Vueling contarán con dos frecuencias semanales, programadas los jueves y los domingos, lo que permitirá a los pasajeros de Alicante y Santiago de Compostela planificar escapadas y visitas familiares durante la Navidad.

Esta nueva operativa se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía del grupo IAG en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde Vueling ha reforzado su presencia con la incorporación de un quinto avión basado en sus instalaciones.

Este movimiento permite a la aerolínea superar, por primera vez, el millón de asientos ofertados en temporada de invierno, lo que supone un incremento del 12,5 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Además de la conexión con Galicia, Vueling ha reforzado otras rutas clave desde Alicante, como la de Tenerife, cubriendo el hueco que ha dejado Ryanair tras su retirada de estos trayectos.

De esta forma, la compañía del grupo IAG consolida su posición en el mercado alicantino y garantiza la conectividad con destinos estratégicos tanto nacionales como internacionales.

Además, durante la temporada de invierno 2025-2026, la aerolínea Vueling operará un total de 13 rutas desde Alicante, de las cuales siete serán internacionales, destacando conexiones con ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Orán y Argel.

Te puede interesar

