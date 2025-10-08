Vueling lanza descuentos en sus billetes para viajar este invierno desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Vueling continúa apostando por el aeropuerto de Alicante-Elche. Para esta temporada de invierno la aerolínea ha emplazado otro avión más a su base en tierras alicantinas, lo que le permitirá ofertar más de un millón de asientos para la temporada baja, un 15% más que el pasado año. Además, la aerolínea ha asumido la operativa en las rutas con Santiago de Compostela y Santander, ambas abandonadas por Ryanair tras su conflicto con Aena.

Ahora, la compañía vuelve a mover ficha y lanza una promoción con hasta un 20% de descuento en vuelos seleccionados desde el aeropuerto de Alicante-Elche, disponibles solo hasta el 9 de octubre. La oferta será válida para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Entre las rutas nacionales que se beneficiarán de este descuento invernal se encuentra Bilbao, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Barcelona.

Por otro lado Vueling lanza también esta oferta flash para sus distintos destinos internacionales como son Argel, Ámsterdam, Bruselas, Cardiff, Londres-Gatwick, Orán y París-Orly. Estos descuentos se pueden obtener desde la web o la app oficial de la compañía aérea.

Incremento en temporada baja

El incremento en Alicante es parte de la estrategia de cara a invierno de Vueling, temporada en la que ha programado 15,7 millones de asientos en toda España, según ha informado la aerolínea en un comunicado, en el que resalta el incremento de 400.000 plazas respecto al pasado ejercicio invernal.

Entre los aviones adicionales que incorpora a sus bases destacan el de Alicante y el de Santiago de Compostela, así como tres aeronaves adicionales en Barcelona, que ya estaban en verano, y un avión más en Málaga y Sevilla.

Como novedad de cara a la temporada de invierno destacan las nuevas rutas a Santander y Santiago de Compostela, que estarán disponibles en la temporada baja desde el aeropuerto de Alicante. Ambas rutas contarán con dos frecuencias semanales los jueves y domingos.