Alicante busca traer de vuelta el próximo año la ruta de EasyJet con Atenas y sumar más frecuencias

Alicante quiere traer de vuelta el próximo año la ruta de EasyJet con Atenas tras su éxito en verano, en la que ha superado desde su estreno los 11.000 pasajeros. La conexión, exclusiva de temporada alta, es una de las nuevas rutas de la aerolínea británica en la terminal alicantina.

Este es el principal objetivo del Patronato Costa Blanca, de la Diputación de Alicante, que ha participado en una presentación de destino en Grecia, organizada por Turespaña y dirigida a agencias de viaje, medios especializados y turoperadores. En este sentido, el director del ente turístico, José Mancebo, ha sido el encargado de promocionar Alicante en el área metropolitana de Atenas.

El objetivo es traer de vuelta el próximo año esta ruta de EasyJet, que es la única con Grecia desde el aeropuerto de Alicante-Elche, e incluso incrementar frecuencias, según detallan desde el organismo provincial. «La intención es mantener el puente abierto entre Alicante y Atenas el año que viene porque supone una oportunidad única de contar con un vuelo directo», ha explicado Mancebo.

Se trata de la primera acción promocional del patronato desde la apertura de esta ruta, que generó un tráfico de salidas y llegadas superior a los 11.150 pasajeros. Desde el ente turístico tratan de desarrollar otras propuestas en vistas a la probable renovación de la conexión de cara a la próxima temporada alta.

«Esta acción se enmara en nuestra apuesta estratégica por abrirnos a nuevos mercados y surge en consonancia con esta apertura de la conexión aérea, que opera EasyJet, que tiene base en nuestro aeropuerto«, explica el director del Patronato, quien ha resaltado la »respuesta positiva« de esta ruta y espera »mantenerlo y reforzarlo el próximo año«.

A juicio de la Diputación Provincial, la conexión «representa na valiosa oportunidad para expandir nuestra área de influencia y atraer a un mayor número de turistas procedentes de mercados emergentes como el griego». Mancebo destaca Grecia como »uno de los destinos más diversos y atractivos del Mediterráneo« y ha promocionado la oferta de Alicante y otros destinos como Elche o Benidorm.

Al evento, celebrado en dependencias de la Embajada de España en Atenas -Grecia-, han asistido más de 70 medios de referencia del país como Naftemporiki, Ethnos.gr o Fortune Greece. simismo, a la cita han acudido agentes de referencia del ecosistema turístico como Visit Greece, HATTA, la confederación SETE y su instituto INSETE, el Greek National Tourism Organisation (GNTO) y el Aeropuerto Internacional de Atenas. Igualmente, han estado presentes otros operadores y agencias como Mazi Travel, Ask2Travel o Signature Travel, entre otras.