Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja La aerolínea extiende nueve conexiones, mientras que suma una nueva que estará disponible todo el año | Ha programado más de tres millones de asientos para el invierno

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Ryanair ha presentado este martes en Alicante su ambiciosa programación de invierno para la temporada 2025/26, en la que prevé crecer en Alicante un 12%, llegando a los 3,4 millones de asientos programados. En total operará 79 rutas a 22 países, entre las que destacan diez nuevas conexiones, nueve de ellas extensiones de rutas veraniegas.

Así lo ha anunciado la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, durante una jornada celebrada en el ADDA. Entre las nuevas rutas destaca Bratislava, que con cuatro frecuencias semanales comenzará este otoño y estará vigente todo el año. Se trata de una ruta que ya operaba hace más de una década la aerolínea irlandesa y que ahora ha vuelto a recuperar.

En cuanto al resto de rutas nuevas para esta temporada de verano, destaca la extensión de sus tres conexiones estrenadas en verano. Tras su buen comportamiento en la temporada alta, la compañía ha decidido extender el enlace a Bydgoszcz (Polonia) con dos frecuencias semanales, y a Linz y Salzburgo (Austria) ambas también con dos vuelos a la semana.

Ruiz ha destacado también la extensión de dos rutas a Suecia como son Estocolmo Västeras y Smaland, ambas con dos frecuencias semanales, o las dos conexiones con Reino Unido a Cardiff, que contará con tres vuelos, y a Aberdeen, con otros tres. Cierra la apuesta de Ryanair para esta temporada baja en el aeropuerto de Alicante-Elche la conexión con Lanzarote, con dos vuelos, y la ruta hacia la ciudad polaca de Rzeszow, también con dos conexiones semanales.

Nuevas rutas de Ryanair para el invierno Aberdeen: martes, jueves y viernes

Bratislava: lunes, miércoles, viernes y sábado

Bydgoszcz: jueves y domingo

Cardiff: miércoles, viernes y domingo

Lanzarote: lunes y sábado

Linz: viernes y domingo

Salzburgo: miércoles y domingo

Rzeszow: lunes y sábado

Estocolmo Västeras: martes y viernes

Smaland: martes y domingo

Además, la aerolínea ha basado 16 aviones en Alicante para la temporada baja, uno de ellos traído desde la base cerrada en Santiago de Compostela. Esto le permitirá incrementar su operativa también en 29 rutas ya existentes como Budapest, Milán, Marrakech o Edimburgo, según ha destacado la responsable de comunicación de Ryanair. Entre los destinos que más frecuencias semanales tendrán se encuentran Bruselas, Londres-Stansted y Manchester.

Se trata de una importante inversión de la aerolínea 'low cost' de cara a la temporada de invierno en Alicante, con 1.600 millones de dólares y «el apoyo de más de 6.700 empleos locales e impulsando el turismo de la provincia durante todo el año», tal y como ha asegurado Ruiz.