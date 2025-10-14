Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno
El director del Patronato de Costa Blanca, José Mancebo, junto con la directora de comunicación de Rynair en España, Alejandra Ruiz. Miriam Gil

Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja

La aerolínea extiende nueve conexiones, mientras que suma una nueva que estará disponible todo el año | Ha programado más de tres millones de asientos para el invierno

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 14:42

Comenta

Ryanair ha presentado este martes en Alicante su ambiciosa programación de invierno para la temporada 2025/26, en la que prevé crecer en Alicante un 12%, llegando a los 3,4 millones de asientos programados. En total operará 79 rutas a 22 países, entre las que destacan diez nuevas conexiones, nueve de ellas extensiones de rutas veraniegas.

Así lo ha anunciado la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, durante una jornada celebrada en el ADDA. Entre las nuevas rutas destaca Bratislava, que con cuatro frecuencias semanales comenzará este otoño y estará vigente todo el año. Se trata de una ruta que ya operaba hace más de una década la aerolínea irlandesa y que ahora ha vuelto a recuperar.

En cuanto al resto de rutas nuevas para esta temporada de verano, destaca la extensión de sus tres conexiones estrenadas en verano. Tras su buen comportamiento en la temporada alta, la compañía ha decidido extender el enlace a Bydgoszcz (Polonia) con dos frecuencias semanales, y a Linz y Salzburgo (Austria) ambas también con dos vuelos a la semana.

Noticias relacionadas

Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno

Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno

Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ruiz ha destacado también la extensión de dos rutas a Suecia como son Estocolmo Västeras y Smaland, ambas con dos frecuencias semanales, o las dos conexiones con Reino Unido a Cardiff, que contará con tres vuelos, y a Aberdeen, con otros tres. Cierra la apuesta de Ryanair para esta temporada baja en el aeropuerto de Alicante-Elche la conexión con Lanzarote, con dos vuelos, y la ruta hacia la ciudad polaca de Rzeszow, también con dos conexiones semanales.

Nuevas rutas de Ryanair para el invierno

  • Aberdeen: martes, jueves y viernes

  • Bratislava: lunes, miércoles, viernes y sábado

  • Bydgoszcz: jueves y domingo

  • Cardiff: miércoles, viernes y domingo

  • Lanzarote: lunes y sábado

  • Linz: viernes y domingo

  • Salzburgo: miércoles y domingo

  • Rzeszow: lunes y sábado

  • Estocolmo Västeras: martes y viernes

  • Smaland: martes y domingo

Además, la aerolínea ha basado 16 aviones en Alicante para la temporada baja, uno de ellos traído desde la base cerrada en Santiago de Compostela. Esto le permitirá incrementar su operativa también en 29 rutas ya existentes como Budapest, Milán, Marrakech o Edimburgo, según ha destacado la responsable de comunicación de Ryanair. Entre los destinos que más frecuencias semanales tendrán se encuentran Bruselas, Londres-Stansted y Manchester.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Se trata de una importante inversión de la aerolínea 'low cost' de cara a la temporada de invierno en Alicante, con 1.600 millones de dólares y «el apoyo de más de 6.700 empleos locales e impulsando el turismo de la provincia durante todo el año», tal y como ha asegurado Ruiz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  6. 6 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja

Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja