Avión de Ryanair despegando. EFE
Aeropuerto Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La aerolínea 'low cost' recupera un enlace que dejó de operar hace casi 15 años | El anuncio llega tras la decisión de Wizz Air de volar a este país

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:23

Hace escasas semanas Ryanair anunciaba recortes en los aeropuertos regionales de España, lo que causaba importantes cancelaciones en rutas nacionales, entre ellas las de Tenerife Norte y Santiago de Compostela desde Alicante. Pero al mismo tiempo la compañía 'low cost' aseguraba que reestructuraría su operativa en España, creciendo en aeropuertos rentables, como el de Alicante-Elche.

En esta línea, Ryanair ha decidido recuperar una de sus antiguas conexiones a Europa Central. Se trata de la conexión entre Alicante y Bratislava, capital de Eslovaquia y una ruta que anunció hace menos de un mes Wizz Air.

La aerolínea irlandesa recupera así un enlace que operaba hace casi 15 años y empezará a volar a partir del inicio de la temporada de invierno, sumando así una ruta más a su amplia operativa desde el aeropuerto de Alicante-Elche.

Ryanair ya ha cargado la reserva de los billetes en su página web y la ruta comenzará a operarse el próximo 27 de octubre, contando con cuatro frecuencias semanales en cada sentido. Así, el aeropuerto de Alicante-Elche tendrá vuelos de Alicante a Bratislava los lunes, miércoles, viernes y sábados en un trayecto que se irá hasta las 2 horas y 50 minutos de duración.

Alicante-Bratislava

  • Lunes: 7.05 - 9.55

  • Miércoles: 13.15 - 16.05

  • Viernes: 18.15 - 21.05

  • Sábado: 15.25 - 18.15

Brastilava-Alicante

  • Lunes: 10.20 - 13.10

  • Miércoles: 16.30 - 19.20

  • Viernes: 21.30 - 00.20

  • Sábado: 18.40 - 21.30

Hasta el anuncio de Wizz Air, Eslovaquia era uno de las zonas de Europa Central que no contaba con conexión aérea desde el aeropuerto de Alicante-Elche. La aerolínea húngara anunció el pasado agosto que volaría a Bratislava a partir del próximo 15 de diciembre y lo hará con varias frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes.

La aerolínea húngara ha crecido de manera importante en los últimos años en el aeropuerto de Alicante-Elche. Actualmente oferta vuelos a Belgrado, Serbia; Budapest, Hugría; Bucarest y Cluj-Napoca, Rumanía; Roma Fiumicino, Italia; y Gdansk, Katowice y Varsovia, Polonia.

