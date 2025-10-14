Ryanair incrementa su apuesta para el invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche con 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos

Jornada de Conectividad Aérea en Alicante. De izquierda a derecha: Luis Castillo, presidente de APHA; José Mancebo, director del Patronato de Turismo; Alejandra Ruiz, directora de comunicación de Ryanair; y Fede Fuster, presidente de Hosbec.

Ryanair ha reafirmado su apuesta por el aeropuerto de Alicante-Elche para este invierno y ha anunciado este martes, en una jornada en el ADDA, un importante incremento de cara a la temporada baja 25/26. La compañía irlandesa ha anunciado su programación entre el 26 de octubre de 2025 y el 30 de marzo de 2026, con una subida del 12% en sus asientos programados en la terminal de El Altet y con la que espera cerrar el presente año con más de ocho millones de pasajeros.

Así lo ha confirmado la directora de Comunicación de Ryanair, Alejandra Ruiz, durante la jornada de Conectividad Aérea de la Costa Blanca. Una jornada que ha contado con la presencia del director del patronato provincial, José Mancebo; el presidente de la Asociación Hotelera de la Provincia de Alicante (APHA), Luis Castillo; y el presidente de la patronal hotelera de la Comunitat (Hosbec), Fede Fuster. Además de autoridades como la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, o el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

Desde la aerolínea han confirmado que basarán 16 aviones en la terminal de Alicante, desde la que operarán 79 rutas, diez de ellas nuevas en esta temporada de invierno. En total se han puesto a la venta 3,4 millones de asientos, un incremento del 12% respecto a la temporada anterior, a 22 países diferentes. La apuesta de Ryanair se cuantifica en una inversión de 1.600 millones de euros en Alicante, con el apoyo de «más de 6.700 empleos locales», según ha afirmado la propia aerolínea.

Ampliar La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, junto a José Mancebo. Miriam Gil

Ruiz ha anunciado importantes novedades respecto a la pasada campaña invernal, como la extensión de rutas veraniegas, entre ellas tres incorporadas durante verano como las de Linz y Salzburgo a Austria o la de Bydgoszcz, en Polonia. También estará disponible una conexión inédita a Bratislava, capital de Eslovaquia, que contará con cuatro vuelos semanales.

Serán una decena de destinos nuevos comparado con el pasado periodo invernal. Aparte de las ya mencionadas, se extienden otras rutas veraniegas, como Cardif y Aberdeen, en Reino Unido; Estocolmo Västeras y Smaland, en Suecia; y Lanzarote, en España.

En total, serán casi 80 rutas con 410 frecuencias semanales las que operará Ryanair durante invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche. Frecuencias que se incrementan también en 29 rutas ya existentes en verano, para mejorar la conectividad hacia destinos como Dublín, Edimburgo, Budapest o Milán durante la temporada baja, según detalla la directora de comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

Crítica a Aena por la política de tasas

Ruiz ha lamentado la subida de tasas de Aena y ha vuelto a recordar el importante recorte de plazas de la compañía para invierno en los aeropuertos regionales. La portavoz de la compañía ha insistido en que Ryanair está centrada en crecer en aquellos aeropuertos que «son rentables», como es el caso de Alicante. En este se ha sumado un avión a su base procedente de la base cerrada en el aeropuerto de Santiago de Compostela.