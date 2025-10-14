Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un peatón muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
Mostrador de información de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori
Aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Los vuelos arrancarán en la próxima temporada alta, en primavera de 2026 | La aerolínea irlandesa conecta la Costa Blanca con una docena de destinos germanos

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Ryanair continúa aumentando sus rutas de cara al próximo verano en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras recuperar el enlace con Bratislava, capital de Eslovaquia, más de una década después, esta vez mira al mercado germano para sumar nuevos vuelos. Alemania es uno de los mercados internacionales que más viajeros mueve en la terminal alicantina. De hecho, en agosto con 131.849 pasajeros, superó a Países Bajos como el segundo con más tráfico.

Se trata de una conexión inédita a la ciudad alemana de Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, la zona que todavía no contaba con vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche. La capital de este pequeño estado cuenta con 183.500 habitantes y será la conexión número 12 de la aerolínea irlandesa al país germano.

Así, Ryanair aterrizará el próximo verano de 2026 en el aeropuerto de Saarbrücken, tal y como ha confirmado en un comunicado la propia terminal. Entre sus nuevas conexiones desde la ciudad teutona se encuentran Trapani, en Sicilia; Lamezia Terme, en Calabria; y Alicante.

La aerolínea irlandesa volará por primera vez desde y hacia este aeropuerto alemán y ha elegido el aeropuerto de Alicante-Elche como una de sus nuevas rutas. Serán los jueves y sábados cuando Ryanair vuele entre ambas ciudades en un trayecto de unas dos horas.

Los jueves saldrán desde Alicante los aviones a las 19 horas, con llegada a las 21.35 a alemania, mientras que el domingo el vuelo despegará a las 7.05 horas, con llegada a las 9.40. En sentido contrario saldrá de Alemania los jueves a las 22 horas, aterrizando en la Costa Blanca a las 00.25 horas, mientras que el domingo lo hará a las 10.05 con llegada a las 12.30 horas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Se trata de al segunda nueva conexión de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche, aunque esta no esperará hasta el próximo verano para ponerse en marcha. Desde la aerolínea anunciaban hace unas semanas el nuevo enlace a Bratislava, siguiendo los pasos de la húngara Wizz Air. La compañía irlandesa contará con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y sábados en un trayecto de casi tres horas. Comenzará a operar el próximo 27 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  6. 6 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  7. 7 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  8. 8 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online
  9. 9 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  10. 10 Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la N-332, en Pedreguer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche