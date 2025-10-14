Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Ryanair continúa aumentando sus rutas de cara al próximo verano en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras recuperar el enlace con Bratislava, capital de Eslovaquia, más de una década después, esta vez mira al mercado germano para sumar nuevos vuelos. Alemania es uno de los mercados internacionales que más viajeros mueve en la terminal alicantina. De hecho, en agosto con 131.849 pasajeros, superó a Países Bajos como el segundo con más tráfico.

Se trata de una conexión inédita a la ciudad alemana de Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, la zona que todavía no contaba con vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche. La capital de este pequeño estado cuenta con 183.500 habitantes y será la conexión número 12 de la aerolínea irlandesa al país germano.

Así, Ryanair aterrizará el próximo verano de 2026 en el aeropuerto de Saarbrücken, tal y como ha confirmado en un comunicado la propia terminal. Entre sus nuevas conexiones desde la ciudad teutona se encuentran Trapani, en Sicilia; Lamezia Terme, en Calabria; y Alicante.

La aerolínea irlandesa volará por primera vez desde y hacia este aeropuerto alemán y ha elegido el aeropuerto de Alicante-Elche como una de sus nuevas rutas. Serán los jueves y sábados cuando Ryanair vuele entre ambas ciudades en un trayecto de unas dos horas.

Los jueves saldrán desde Alicante los aviones a las 19 horas, con llegada a las 21.35 a alemania, mientras que el domingo el vuelo despegará a las 7.05 horas, con llegada a las 9.40. En sentido contrario saldrá de Alemania los jueves a las 22 horas, aterrizando en la Costa Blanca a las 00.25 horas, mientras que el domingo lo hará a las 10.05 con llegada a las 12.30 horas.

Se trata de al segunda nueva conexión de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche, aunque esta no esperará hasta el próximo verano para ponerse en marcha. Desde la aerolínea anunciaban hace unas semanas el nuevo enlace a Bratislava, siguiendo los pasos de la húngara Wizz Air. La compañía irlandesa contará con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y sábados en un trayecto de casi tres horas. Comenzará a operar el próximo 27 de octubre.