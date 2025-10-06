El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa El plato ha pasado de ser un secreto entre los vecinos a convertirse en parada obligatoria para los amantes de la alta cocina

En ocasiones los grandes sabores se esconden en los lugares más sencillos. En el mercado municipal de Benalúa, a apenas unos minutos del centro de la ciudad, se prepara lo que muchos consideran el mejor tartar de atún de Alicante Gastronómica.

Desde este lunes, el plato servido en este puesto ha pasado de ser un secreto entre los vecinos del barrio a convertirse en parada obligatoria para los amantes del producto fresco y la cocina de calidad.

El responsable de esta joya gastronómica es Ondo By Rodrigo, un pequeño puesto especializado en cocina marinera, donde el atún rojo es el protagonista absoluto.

El secreto, cuentan sus propietarios, está en la materia prima. «El reto era respetar la fantástica porción de atún en el proceso de elaboración», ha confesado Rodrigo Molino tras ganar el concurso de Alicante Gastronómica.

El jurado, que ha ratificado la porción de este puesto del mercado municipal de Benalúa como el mejor tartar de atún, ha argumentado que es «un bocadito que, al probarlo, sea donde quiera que sea, nos transporta a la playa».

Por su parte, en la versión carnívora, el ganador ha sido Juanlu Parra, gerente de Koiné Bistró de Alicante, tras la difícil votación del jurado que ha tenido que desempatar entre varios de los participantes. Este restaurante se encuentra en el centro de Alicante y repite como participante en este concurso un año más.

El ronqueo del atún en Alicante

Durante la jornada final de Alicante Gastronómica, se ha vivido un espectácular hito: el ronqueo de un atún rojo de 225 kilos, pescado este domingo y portado hasta la feria desde el vivero de San Pedro del Pinatar.

Este atún se ha despiezado con técnicas artesanales por parte de los profesionales de la compañía Nicolás y Valero. Así, se ha dividido en 20 piezas diferentes.

«Todas las partes del atún son importantes, pero la ventresca posiblemente sea el rey, junto con los lomos, es lo que más uso tiene en cocina«, ha señalado Juan Pablo Nicolás.

Durante el ronqueo, se ha detallado que «de una pieza entera, aproximadamente el 65% del peso del atún son los lomos y la ventresca puede ser un 15 o un 20%».