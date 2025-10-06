Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La mejor tortilla de patatas del mundo en Alicante Gastronómica.
La mejor tortilla de patatas del mundo en Alicante Gastronómica. AG

Alicante elige la mejor tortilla del mundo, que tiene morcilla de Burgos

El tercer campeonato internacional resuelve la incógnita y desvela cuáles son las tres mejores propuestas gastronómicas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:41

Ya está decidido. La mejor tortilla del mundo lleva, además de sus ingredientes primarios como el huevo y la patata, morcilla de Burgos y pimiento rojo asado. Así lo ha ratificado el jurado de Alicante Gastronómica durante el mediodía de este lunes.

El veredicto del tercer campeonato internacional de 'tortilla de patatas con…' ha señalado como ganadora la receta del restaurante Monalisa Gastrobar de Aranda del Duero, la cual se ha cocinado a fuego lento en el escenario principal de Alicante Gastronómica durante su día de clausura.

El podio lo completan el restaurante bilbaíno Txintxirri de Andoni Ibarguren, que ha elaborado una tortilla con alegría riojana; y, de nuevo, La Falda de Chamberí con una tortilla de Betanzos con grelos y chorizo cebollero de Lalín, a cargo de su ya premiado chef Alejandro Oliveira.

Restaurante bilbaíno Txintxirri de Andoni Ibarguren. AG

El jurado de Alicante Gastronómica ha valorado la capacidad de innovación, la técnica de elaboración y ejecución de este plato que, en este concurso, se abre a la introducción de nuevos ingredientes que completen la tortilla de patatas en su versión más tradicional.

Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí. AG

Este premio ha contado con el jurado formado por la periodista Pepa Fernández; José Gómez, 'Joselito'; Paco Torreblanca, pastelero; Kiko Moya (L'Escaleta); Fran Martínez (Maralba); Manuel Crespo (El Majar); Ramón Rodríguez (O Cabo) y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante.

Aspirantes a la próxima edición

Los diez primeros clasificados en esta edición del concurso han quedado seleccionados para la entrega del campeonato. Así, los restaurantes aspirantes son La Teulada, Mesón El Viso, Monalisa Gastrobar, Nou Pinet, La Falda de Chamberí, Tortillería 5 Estrellas, San Remo, Txintxirri, La Martinuca y Arantza.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

De entre ellos, las cinco primeras competirán en la edición del Campeonato de Tortilla de Patatas que se celebrará en Alicante Gastronómica de 2026. Esta selección la conforman Monalisa Gastrobar, Mesón El Viso, Nou Pinet, La Falda y Txintxirri.

