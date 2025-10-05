Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Juzgan a dos hombres por intentar robar una casa en Alicante, asaltar a una pareja y esconder cócteles molotov en un garaje
La chef Davinia Martínez con el premio a la Mejor Brasa del Mediterráneo. AG

La mejor brasa del Mediterráneo se enciende en el sur de Alicante: «Es la forma de cocinar más ancestral»

La chef oriolana Davinia Martínez conquista Alicante Gastronómica y reivindica el poder del fuego y del talento femenino en la alta cocina

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:01

El fuego, el humo y el sabor más auténtico del Mediterráneo han coronado a la oriolana Davinia Martínez como campeona del concurso a la Mejor Brasa del Mediterráneo en Alicante Gastronómica.

La chef, al frente del restaurante D'Davinia Martínez-Ateneo Cultural Casino Orcelitano, ha conquistado al jurado con una propuesta que combina técnica, respeto por el producto y pasión por la tradición.

«La brasa es la forma de cocinar más ancestral y continuada a lo largo de la historia de la humanidad», ha afirmado Davinia Martínez tras recibir el galardón.

Ante un público que ha llenado el escenario Cocina Central Costa Blanca, la oriolana ha defendido la importancia de tratar la carne con mimo desde su preparación hasta el hueso, reivindicando el oficio artesano y el talento femenino.

El jurado ha destacado el equilibrio y la precisión de su propuesta, pues el concurso ha reunido a grandes nombres de la parrilla mediterránea, con un jurado de lujo formado por Camila Lechín, Eduardo Espejo (Flama), Juan Monteagudo (Ababol), Jonatan Armengol, Miguel Montesinos, Pablo Montoro y Juan Navarro, entre otros.

La ganadora de la Mejor Brasa del Mediterráneo, Davinia Martínez, ha destacado también que estas elaboraciones demuestran el auge de la cocina a la brasa como una tendencia que une innovación y raíces. «Hoy en día está tomando más fuerza en la cultura actual».

