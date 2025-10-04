En este municipio de Alicante se come el mejor caldo con pelotas El evento más sabroso del Mediterráneo, Alicante Gastronómica, vuelve a ser el punto de encuentro para los amantes de la cocina

A.H. Alicante Sábado, 4 de octubre 2025, 11:09 Comenta Compartir

El Mesón La Noria, ubicado Rojales, ha sido el gran triunfador del III Concurso Profesional de Caldo con Pelotas, celebrado durante la jornada inaugural de la VII edición de Alicante Gastronómica. El restaurante se ha impuesto entre los principales cocineros y establecimientos de la provincia, consolidando su receta como la mejor en uno de los platos más tradicionales del recetario alicantino.

El jurado encargado de otorgar el reconocimiento ha estado formado por destacados profesionales del sector: José María García (La Finca), Miguel García (El Cantó), Rafael Poveda (enólogo), Francisco Oliva, presidente de la DO Granada Mollar de Elche; y Ana Belén Toribio, directora de Gastrostyle.

Además de este premio, la primera jornada de Alicante Gastronómica ha acogido otros concursos que han puesto de relieve el talento emergente y la innovación gastronómica de la región.

Talento joven desde San Vicente

En la categoría de Escuelas de Hostelería, el galardón en la disciplina de Cocina ha recaído en el CIPFP Canastell de San Vicente del Raspeig. El equipo, coordinado por la tutora María Ángeles Sanchís, ha estado integrado por los alumnos Badar Ben Thaer Mnebhi, Sara Toledo, José Marí Ela Eyang Akue y Leire Marín (como reserva), quienes han demostrado un alto nivel técnico y creativo.

Sabor murciano en la tapa más creativa

La V edición del Concurso de la Tapa Creativa con Salazón ha tenido como ganador al chef Agustín Gálvez, del restaurante El Baret de Joan Belda (Murcia), que ha convencido al exigente jurado con una propuesta innovadora y de gran equilibrio de sabores.

Ampliar Ganador Tapa Creativa con Salazón. A.G.

Entre los expertos que evaluaron las tapas figuraban nombres como Cristina Figueira (El Xato), Pablo Montoro (Espacio Montoro), Carolina Álvarez (Quique Dacosta), Camila Lechín (Restaurante Hapo), y Pedro García Moncholí (Gastrocope), entre otros.

Bolivia, país invitado

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento de honor a Bolivia, país invitado en esta edición de Alicante Gastronómica. El acto contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y la presidenta de la feria, Gema Amor. En nombre de Bolivia, recogieron el trofeo la reconocida chef Camila Lechín y el maestro churrasquero Gustavo Shock, conocido como 'Tapeke'.

Ampliar Momento del homenaje a Bolivia. A.G.

Carlos Baño destacó los vínculos culturales y gastronómicos entre Alicante y Bolivia, señalando que «hay muchas cosas en común y se pueden establecer nuevos lazos que enriquezcan a ambas culturas». Ramón Freixa, actual responsable de la Academia Boliviana de Gastronomía, también participó en el acto y subrayó la conexión entre ambas cocinas, resaltando el valor de productos bolivianos como la quinoa, el arroz preamazónico Grano de Oro o los vinos de altura de la Bodega Campos de Solana.

Homenaje a Burgos

La jornada concluyó con un homenaje a la provincia de Burgos, en agradecimiento por su constante apoyo a la feria. El reconocimiento fue entregado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien alabó la «alianza eterna» entre ambas tierras, unidas por el talento y la pasión por la buena cocina. José Antonio Gómez-Yagüe, director técnico de Burgos Alimenta, agradeció el gesto destacando la afinidad entre las dos provincias.

Temas

Rojales

Bolivia