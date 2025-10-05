El horno de Alicante que guarda el secreto de las mejores toñas y monas: una receta familiar que pasa de padres a hijos La textura y el sabor han sido clave para ganar el concurso de Alicante Gastronómica

Abrió sus puertas hace décadas en el corazón de Torrellano. Desde entonces se ha convertido en un referente del sabor auténtico y en símbolo de cómo la pasión y la herencia familiar pueden resistir el paso del tiempo. Esta es la esencia del horno La Magdalena, ganador del tercer concurso de monas y toñas de Alicante Gastronómica.

Cada bocado de estos postres evocan una historia que huele a infancia, a horno encendido y a domingo en familia. Esto es posible gracias a su secreto mejor guardado, el que les ha llevado a ganar el primer premio del concurso: una receta familiar custodiada por Tomás Benito, padre e hijo.

Ampliar Ganadores del concurso de monas y toñas. AG

Estos pasos, en los que aparecen sus ingredientes, han pasado de generación en generación. A dí de hoy, son ellos dos quienes mantienen viva esta dulce tradición que goza de una espectacular técnica de horneado y una gran calidad en sus ingredientes. Con ello aportan una textura y un sabor «logrado», según ha evaluado el jurado.

Los expertos han estado encabezados por el campeón del mundo de panadería 2025, José Roldán. Junto a él, Frabizio Zucchi, vicepresidente del Club Richemont; Jesús Machí, presidente del Club Richemont España y propietario del horno San Bartolomé; Ana Isabel Aniorte, propietaria de Delicias de San Miguel (San Miguel de Salinas); Juan Rubio, sumiller de chocolates; María Dolores Hurtado del Forn de la Pa Porrut (Crevillente) y Pino Buscemi, maestro panadero.

Su veredicto les ha llevado a coronar al horno La Magdalena de Torrellano como el que mejor toñas y monas produce. El segundo clasificado ha sido el Forn Mariu de Ibi, del artesano Adrián Moltó, mientras que el tercer puesto ha sido para la panadería de Benidorm, Valderrama, de Juan Manuel Alonso.

Todos los concursantes han presentado dos unidades de mona o toña, con una serie de ingredientes comunes a todos, preservando la receta tradicional del Mediterráneo.

Club Richemont España de panadería

La Asamblea Extraordinaria del Club Richemont España celebrada hoy en Alicante Gastronómica ha sido elegido al valenciano Jesús Machí como nuevo presidente para los próximos cuatro años. Machí, propietario del horno San Bartolomé, sustituye así a Carlos Mariel (Horno Mariel, Ibi), quien ha ocupado el cargo durante los últimos ocho años.

Ampliar Elección de Jesús Marchí como nuevo presidente del club. AG

La intención de Machí es nombrar una Junta Directiva de continuidad que siga trabajando en los objetivos básicos para esta organización que tiene como objetivos la promoción y divulgación del valor del pan en las dietas mediterráneas saludables. Machí considera que el capítulo de la formación es fundamental, puesto que no titulación superior en la oferta pública de Formación Profesional.

La pertenencia al Club Richemont ha permitido a los profesionales del sector acceder a cursos de especialización que, desde 2013 se realiza en español desde su base en Lucerna (Suiza). En este periodo de tiempo se ha formado a más de 1.500 personas, lo que ha supuesto «un salto cualitativo de calidad que se nota en aquellos obradores y hornos que cuentan con esta formación. Sin duda, desde que comenzamos con estos cursos, que arrancó en su momento Jorge Pastor, todos hemos visto crecer nuestro nivel de calidad y, por lo tanto, de comercialización», ha explicado Machí.

Ampliar Elección de Jesús Marchí como nuevo presidente del club. AG

El nuevo presidente considera que en estos cuatro años seguirá trabajando para incrementar el número de asociados, la investigación en el sector, la disponibilidad de datos que permita mejorar las técnicas y la necesidad de difundir los beneficios de pertenecer a este Club, sobre todo por las ventajas y oportunidades en materia de formación y capacitación profesional.

