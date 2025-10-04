Alicante Gastronómica desvela los secretos de la mejor croqueta de jamón del mundo Carlos Griffo, del restaurante Quinqué, ha mostrado la técnica y el cuidado necesarios para elaborar el bocado premiado en 2024

Alicante Gastronómica ha desvelado los secretos de la mejor croqueta del mundo 2024 en la masterclass que ha ofrecido el chef Carlos Griffo del restaurante Quinqué (Madrid) la mañana de este sábado. El cocinero, que recibió el premio a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo en 2024, ha explicado la técnica de elaboración para la preparación de esta delicia de la cocina española.

En esta masterclass, Griffo ha ofrecido una lección magistral para lograr de este bocado culinario la textura, la mezcla de los productos e ingredientes y el acabado final perfecto en todas las variedades posibles. Sin duda, la clave, la bechamel perfecta, y luego el proceso de boleado, que tiene que ver con la mezcla y su proceso posterior del paso al fuego.

La receta comienza con leche fresca de vaca, que se infusiona previamente con huesos de jamón para intensificar el sabor. En la bechamel, se combina aceite de oliva, mantequilla, el jamón previamente marcado, harina y la leche infusionada.

El jamón se corta en trozos pequeños, lo bastante grandes como para que se aprecien tanto su sabor como su textura. Finalmente, las croquetas se bolean a mano, una a una, garantizando así una forma homogénea y un interior cremoso que ha conquistado al jurado y al público. El chef ha revelado que el secreto de su croqueta es, sobre todo, «el cariño que le ponemos».

La cocina como herramienta de inclusión

Alicante Gastronómica ha reforzado en esta edición su compromiso social, convirtiéndose en el escenario de una jornada dedicada a la visibilización de los derechos y necesidades de los menores con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

El Espacio Cámara ha acogido la emocionante masterclass de David Martínez, un adolescente con TEA, trastorno de alimentación y problemas de atragantamiento, que ha ofrecido un taller bajo el título 'Cocina para trastornos de alimentación e hipersensibilidad en el espectro autista'. Acompañado por su madre, Joana Navas, David ha preparado en directo una receta de flan con persimón, mientras ambos explicaban las dificultades que enfrentan los menores con autismo en su relación con la comida.

«La gastronomía es un lenguaje perfecto que ayuda al desarrollo y a la evolución de las personas con síndrome autista, especialmente cuando sufren problemas específicos con la comida», ha afirmado Navas, quien también ha elaborado un recetario con pictogramas adaptado a personas con autismo.

La actividad ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, así como de los representantes de la Cámara de Comercio, Carlos Baño y Jesús Navarro. Durante su intervención, Joana Navas ha lanzado un mensaje claro: «Un diagnóstico no es un destino», reclamando una mayor comprensión social hacia las personas con TEA y sus diferentes formas de percibir el mundo.

David Martínez ha cerrado la actividad leyendo el lema de su ponencia: «Cuando se le da oportunidades al autismo pasan cosas maravillosas». También ha compartido su experiencia personal con la cocina, explicando cómo le ha ayudado a mejorar su relación con la comida, a pesar de sus dificultades para deglutir. Hoy, dice, «disfruto comiendo y la relación con la comida no es con el dolor».

Tanto David como su madre han insistido en la necesidad de que la sociedad escuche más a las personas con autismo: «Tienen mucho que enseñar, y el resto de la sociedad, mucho que aprender».

