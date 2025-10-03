La mejor tarta de chocolate del mundo premiada en Alicante lleva humo y vainilla La creación de la pastelera marroquí Chayma Boutkabout se lleva el oro en el Premio Paco Torreblanca con una tarta «innovadora y sin monotonía»

La pastelera Chayma Boutkabout ha sido reconocida este viernes con el premio a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo en la II edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca. Su creación, presentada en el marco de Alicante Gastronómica, ha conquistado al jurado con una original combinación de chocolate, vainilla y un toque ahumado que, en palabras de la chef, «marca la diferencia y evita la monotonía». Actualmente, Boutkabout es jefa de obrador en la pastelería L'Atelier de Barcelona y cuenta con una sólida trayectoria en restaurantes con estrella Michelin.

El fallo es fruto de la deliberación del equipo compuesto por Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos, Jacob Torreblanca, además de Paco Torreblanca, un jurado excepcional para uno de los certámenes más importantes de alta pastelería que celebra su segundo año, con una alta participación internacional.

El podio de la II Edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, según la selección realizada por el jurado que ha encabezado Martín Berasategui, lo han cerrado el ecuatoriano Stebe Gabiño y el hispano-argentino Martín de Luca.

El foro del Pan y los Dulces de la Feria Alicante Gastronómica, que este viernes abrió sus puertas en esta séptima edición, ha sido el escenario donde se ha hecho entrega de los premios, y donde desde esta mañana los 10 participantes a este premio realizaron sus obras al concurso.

Segundo premio

El segundo premio ha recaído en Steben Gaviño (Quito, Ecuador), una de las promesas de la cocina y la repostería latinoamericana. Gaviño logró el título de Mejor Maestro Chocolatero Joven de España en 2021, representando en aquel momento a la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona.

En la actualidad, dirige su propio centro de formación en Quito y atesora los reconocimientos como 'Mejor Bombón Artesano de Ecuador' en 2022 y 2023, así como la consideración de 'Joven Ecuatoriano con Mayor Proyección Gastronómica 2022'. Oliver Balaguer fue el encargado de la entrega del premio a este segundo clasificado.

Tercer premio

El tercer premio fue a manos de Martín de Luca, último ganador del premio Mejor Bombón de España y del Premio en el Concurso Valrhona C3 Selección España. De Luca es profesor en la Escuela Hofmann en las especialidades de Bollería, Panes y Postres. Jordi Roca entregó el premio a este tercer clasificado.

Esta edición ha consistido en la celebración previa de unas eliminatorias en diferentes países suramericanos y México, donde se han celebrado sendos concursos que ha determinado a los finalistas en representación de sus respectivos países. A los participantes latinoamericanos, se ha sumado una selección de concursantes de alto nivel procedentes de España.

