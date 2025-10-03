Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes Concursos únicos, chefs de renombre y más de 450 actividades en solo cuatro días convierten la feria en un espectáculo experiencial para todos los públicos

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 17:10 | Actualizado 17:16h.

Alicante Gastronómica 2025 ya está en marcha y lo ha hecho a lo grande. La feria de referencia del Mediterráneo se ha inaugurado este viernes en IFA-Fira Alacant convertida en un auténtico escaparate mundial de sabores, talento y experiencias. Esta importante cita gastronómica del país ya se ha marcado un reto, el de conquistar a más de 75.000 visitantes en solo cuatro días.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido el encargado de cortar la cinta inaugural de «uno de los mejores escaparates para mostrar al mundo el nivel de excelencia de los profesionales», en cuanto a productos gastronómicos, recetario y establecimiento hosteleros, ha señalado. Y es que es Alicante Gastronómica donde se muestra «el potencial de la gastronomía de la provincia».

Ampliar Mazón inaugura Alicante Gastronómica. MIRIAM GIL ALBERT

Así lo ha hecho saber acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor; entre otras tantas autoridades que no han dudado un solo segundo en acudir a la mayor cita gastronómica de Alicante y la península.

Estrellas y concursos para todos los gustos

El pistoletazo de salida no ha podido ser más dulce: diez participantes internacionales han comenzado a elaborar sus creaciones para el segundo Premio Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, bajo la atenta mirada de un jurado de lujo. Nombres como Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer y el propio Paco Torreblanca se enfrentan a la difícil tarea de elegir al ganador de un certamen que ya es referencia mundial.

Ampliar Concurso de tartas. MIRIAM GIL ALBERT

Pero el chocolate no es el único protagonista. En esta edición se celebrarán 16 concursos diferentes, entre ellos el esperado Campeonato de España de Tortilla de Patatas, uno de los más prestigiosos del país.

A ello se suman catas, talleres, ponencias y actividades abiertas al público, que podrán disfrutarse en los 36.000 metros cuadrados del recinto ferial repartidos en siete escenarios.

Un evento global con sabor local

Alicante Gastronómica reúne a 260 expositores y más de 450 actividades participativas, lo que la convierte en una oportunidad única para acercar la alta cocina al público general. En esta edición, además, Bolivia es el país invitado y presenta sus tesoros culinarios. Los embajadores bolivianos, la chef Camila Lechín y el experto gastronómico Gustavo Schok, ya han captado la atención con sus propuestas innovadoras.

Ampliar Asistentes a Alicante Gastronómica. MIRIAM GIL ALBERT

El evento no solo mira a la élite, también apuesta por la formación y la inclusión. Este viernes, más de 1.700 alumnos de institutos, 500 escolares de primaria y un centenar de usuarios de centros sociales pasan por los talleres de Alicante Gastronómica, acercándose al universo culinario de forma práctica y divertida.

Un escaparate mediático y turístico

La magnitud del evento también se refleja en la cobertura, al contar con más de 200 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales que siguen de cerca cada detalle de la feria, la cual se ha convertido en un gran escaparate turístico y cultural para la provincia de Alicante.