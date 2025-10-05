Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla
Restaurante La Falda de Chamberí, mejor tortilla de patatas de España.
MIRIAM GIL ALBERT

Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla

El campeonato nacional da el triunfo a un restaurante de Madrid mientras el segundo premio recae en Elche

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:19

España entera ya conoce cuál es su mejor tortilla de patatas de este 2025. El veredicto se ha dado a conocer este domingo en el campeonato nacional celebrado en el marco de Alicante Gastronómica.

El triunfo de este concurso, galardonado con el trofeo Tescoma, ha ido a parar al restaurante La Falda, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí. ¿El secreto? En sus ingredientes, aunque «no somos anticebolla», han avanzado.

MIRIAM GIL ALBERT

El cocinero Alejandro Oliveira se ha mostrado más que satisfecho al convertirse en el autor de la mejor tortilla de España 2025, cuya receta ofrece un plato «normal, de patata».

Imagen de Galeria
Tortillas presentadas al concurso. MIRIAM GIL ALBERT
Imagen de Galeria
Valoraciones del jurado. MIRIAM GIL ALBERT
Imagen de Galeria
Valoraciones del jurado. MIRIAM GIL ALBERT
Imagen de Galeria
Una tortilla del concurso. MIRIAM GIL ALBERT
Imagen de Galeria
Momento del concurso. MIRIAM GIL ALBERT

1 /

Así, la receta de la mejor tortilla de España contiene patata mona lisa, una docena de huevos y tres yemas. Eso sí, «sin cebolla», ha recalcado Oliveira, pues así es cómo la cocinan y sirven en La Falda de Chamberí.

En este sentido, el chef ha incidido en la «importancia» de los ingredientes esenciales, como son el huevo, la patata, el aceite y la sal.

Elche en segunda posición

El palmarés de la mejor tortilla de patatas de España se completa con un segundo puesto que ha recaído en La Teulada cafetería de Elche de Celia Clara Correira con una tortilla tradicional con patatas kennebec, muy cremosa y sin cebolla.

MIRIAM GIL ALBERT
Imagen principal - Resto del palmarés y mención de honor.
Imagen secundaria 1 - Resto del palmarés y mención de honor.
Imagen secundaria 2 - Resto del palmarés y mención de honor.

El jurado ha concedido el tercer puesto a Pedro José Román del Cañadío de Santander, que ha elaborado una tortilla que «está destinada a barra, melosa, con la patata bastante frita y que tiene bastante cantidad de cebolla», ha comentado.

Jurado y finalistas

El jurado, presidido por Rafael García Santos, ha estado compuesto por José Gómez, 'Joselito'; el maestro pastelero Paco Torreblanca; las periodistas Pepa Fernández, Paz Álvarez; y los cocineros Kiko Moya (dos estrellas Michelin, L'Escaleta), Carme Ruscalleda (dos estrellas Michelin, Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (dos estrellas Michelin, Maralba), y Alberto Ferruz (dos estrellas Michelin, BonAmb).

En el Campeonato han participado cocineros de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y la provincia de Alicante.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Los finalistas de esta edición han sido Alberto García Ponte (Mesón O Pote, Betanzos); Pedro José Román (Cañadío, Santander), Celia Clara Correia (La Teulada Cafetería, Elche), Pedro Miño (Adega Lastras, Betanzos), Alejando Oliveira (La Falda de Chamberí, Madrid), Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado), Carlos Olabuenaga (Tizona, Logroño), Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero), Samuel Curbeira (Ankha, Ferrol), Raúl Rubio (Txiki Bar y Tortillería, Vitora-Gasteiz), Pelayo Llavona (La Martinuca, Madrid), Esteban Rey (Zahara, Ferrol), Adrián Cuevas (Hotel Cortijo Santa Cruz, Villanueva de la Serena), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Alvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Alejandro Díaz (Continental, Miranda de Ebro), Goizane Bilbao (El Atrio, Getxo), Dana Rotaru (Nou Pinet, Alicante) y Alberto Villegas (San Remo, Palencia).

todoalicante Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla