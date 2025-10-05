Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla El campeonato nacional da el triunfo a un restaurante de Madrid mientras el segundo premio recae en Elche

Restaurante La Falda de Chamberí, mejor tortilla de patatas de España.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 16:19 | Actualizado 16:29h.

España entera ya conoce cuál es su mejor tortilla de patatas de este 2025. El veredicto se ha dado a conocer este domingo en el campeonato nacional celebrado en el marco de Alicante Gastronómica.

El triunfo de este concurso, galardonado con el trofeo Tescoma, ha ido a parar al restaurante La Falda, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí. ¿El secreto? En sus ingredientes, aunque «no somos anticebolla», han avanzado.

El cocinero Alejandro Oliveira se ha mostrado más que satisfecho al convertirse en el autor de la mejor tortilla de España 2025, cuya receta ofrece un plato «normal, de patata».

Así, la receta de la mejor tortilla de España contiene patata mona lisa, una docena de huevos y tres yemas. Eso sí, «sin cebolla», ha recalcado Oliveira, pues así es cómo la cocinan y sirven en La Falda de Chamberí.

En este sentido, el chef ha incidido en la «importancia» de los ingredientes esenciales, como son el huevo, la patata, el aceite y la sal.

Elche en segunda posición

El palmarés de la mejor tortilla de patatas de España se completa con un segundo puesto que ha recaído en La Teulada cafetería de Elche de Celia Clara Correira con una tortilla tradicional con patatas kennebec, muy cremosa y sin cebolla.

El jurado ha concedido el tercer puesto a Pedro José Román del Cañadío de Santander, que ha elaborado una tortilla que «está destinada a barra, melosa, con la patata bastante frita y que tiene bastante cantidad de cebolla», ha comentado.

Jurado y finalistas

El jurado, presidido por Rafael García Santos, ha estado compuesto por José Gómez, 'Joselito'; el maestro pastelero Paco Torreblanca; las periodistas Pepa Fernández, Paz Álvarez; y los cocineros Kiko Moya (dos estrellas Michelin, L'Escaleta), Carme Ruscalleda (dos estrellas Michelin, Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (dos estrellas Michelin, Maralba), y Alberto Ferruz (dos estrellas Michelin, BonAmb).

En el Campeonato han participado cocineros de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y la provincia de Alicante.

Los finalistas de esta edición han sido Alberto García Ponte (Mesón O Pote, Betanzos); Pedro José Román (Cañadío, Santander), Celia Clara Correia (La Teulada Cafetería, Elche), Pedro Miño (Adega Lastras, Betanzos), Alejando Oliveira (La Falda de Chamberí, Madrid), Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado), Carlos Olabuenaga (Tizona, Logroño), Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero), Samuel Curbeira (Ankha, Ferrol), Raúl Rubio (Txiki Bar y Tortillería, Vitora-Gasteiz), Pelayo Llavona (La Martinuca, Madrid), Esteban Rey (Zahara, Ferrol), Adrián Cuevas (Hotel Cortijo Santa Cruz, Villanueva de la Serena), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Alvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Alejandro Díaz (Continental, Miranda de Ebro), Goizane Bilbao (El Atrio, Getxo), Dana Rotaru (Nou Pinet, Alicante) y Alberto Villegas (San Remo, Palencia).