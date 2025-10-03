Alicante Gastronómica 2025: arranca la mayor fiesta 'foodie' de España con estrellas Michelin, tortillas y la mejor tarta de chocolate Cuatro días de sabores, cultura y solidaridad transformarán IFA-Fira Alacant en el gran festival culinario internacional, con Bolivia como país invitado

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Alicante cuenta las horas para vivir un auténtico banquete. La séptima edición de Alicante Gastronómica abre sus puertas, desde este viernes y hasta el lunes, con la programación más internacional y ambiciosa de su historia.

En el programa destacan 130 estrellas Michelin y Soles Repsol, 260 expositores y más de 450 actividades abiertas al público. Todos ellos se dan cita durante el fin de semana para convertir la provincia de Alicante en el epicentro culinario del Mediterráneo.

El recinto ferial IFA-Fira Alacant acoge este espectáculo 'foodie' que combina tradición, innovación y solidaridad. Todo está listo para los asistentes, desde showcookings, talleres, catas, concursos y ponencias hasta vivir en directo el Campeonato de España de Tortilla de Patatas y la gran final del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate.

Chefs de leyenda y estrellas en los fogones

Alicante Gastronómica 2025 cuenta con nombres de referencia como Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin; Jordi Roca, Quique Dacosta, Carme Ruscalleda o el maestro pastelero Paco Torreblanca. A ellos se unen grandes talentos alicantinos como Kiko Moya, Alberto Ferruz y Susi Díaz, quienes compartirán escenario con críticos de renombre y nuevas promesas de la cocina.

En el Rincón de las Estrellas y la Isla de las Tapas, los asistentes podrán degustar platos de alta cocina a precios populares, una oportunidad única para probar las creaciones de algunos de los mejores cocineros del mundo sin necesidad de reservar meses antes en sus restaurantes.

Un viaje global de sabores

Bolivia es el país invitado en esta edición y sorprenderá con ingredientes como la quinoa real, los vinos de altura o el churrasco. Además, por primera vez, China se suma a esta cita junto a productores y profesionales de Portugal, Italia y Francia, reforzando la dimensión internacional de Alicante Gastronómica.

Los caldos también tiene un papel protagonista con el Túnel del Vino, la Plaza de las Bodegas y catas exclusivas que permitirán descubrir referencias únicas de la Comunitat y del mundo.

Gastronomía con corazón

Alicante Gastronómica refuerza su compromiso social. La barra solidaria de Euro-toques y la pulsera solidaria de acceso destinarán fondos a la iniciativa Restaurantes contra el Hambre y a la cocina diaria para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, se celebrarán talleres inclusivos con niños con TEA y showcookings con fundaciones sociales.

Una fiesta para todos los públicos

Con más de 36.000 metros cuadrados de exposición, siete escenarios y 17 concursos, Alicante Gastronómica democratiza la alta cocina y la pone al alcance de todos. Desde catas de aceite, chocolate o mermeladas hasta talleres de cerámica culinaria, el evento ofrece experiencias para todas las edades y gustos.