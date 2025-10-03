Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicante Gastronómica. MIRIAM GIL ALBERT

Alicante Gastronómica 2025: arranca la mayor fiesta 'foodie' de España con estrellas Michelin, tortillas y la mejor tarta de chocolate

Cuatro días de sabores, cultura y solidaridad transformarán IFA-Fira Alacant en el gran festival culinario internacional, con Bolivia como país invitado

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Alicante cuenta las horas para vivir un auténtico banquete. La séptima edición de Alicante Gastronómica abre sus puertas, desde este viernes y hasta el lunes, con la programación más internacional y ambiciosa de su historia.

En el programa destacan 130 estrellas Michelin y Soles Repsol, 260 expositores y más de 450 actividades abiertas al público. Todos ellos se dan cita durante el fin de semana para convertir la provincia de Alicante en el epicentro culinario del Mediterráneo.

Noticias relacionadas

Estos son los reposteros que elaboran las mejores tartas de chocolate del mundo

Estos son los reposteros que elaboran las mejores tartas de chocolate del mundo

Alicante Gastronómica ofrecerá degustaciones gratis de croquetas y tapas con showcookings en vivo

Alicante Gastronómica ofrecerá degustaciones gratis de croquetas y tapas con showcookings en vivo

Alicante Gastronómica busca la mejor tortilla de patatas de España: estos son los finalistas del concurso

Alicante Gastronómica busca la mejor tortilla de patatas de España: estos son los finalistas del concurso

El recinto ferial IFA-Fira Alacant acoge este espectáculo 'foodie' que combina tradición, innovación y solidaridad. Todo está listo para los asistentes, desde showcookings, talleres, catas, concursos y ponencias hasta vivir en directo el Campeonato de España de Tortilla de Patatas y la gran final del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate.

Chefs de leyenda y estrellas en los fogones

Alicante Gastronómica 2025 cuenta con nombres de referencia como Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin; Jordi Roca, Quique Dacosta, Carme Ruscalleda o el maestro pastelero Paco Torreblanca. A ellos se unen grandes talentos alicantinos como Kiko Moya, Alberto Ferruz y Susi Díaz, quienes compartirán escenario con críticos de renombre y nuevas promesas de la cocina.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

En el Rincón de las Estrellas y la Isla de las Tapas, los asistentes podrán degustar platos de alta cocina a precios populares, una oportunidad única para probar las creaciones de algunos de los mejores cocineros del mundo sin necesidad de reservar meses antes en sus restaurantes.

Un viaje global de sabores

Bolivia es el país invitado en esta edición y sorprenderá con ingredientes como la quinoa real, los vinos de altura o el churrasco. Además, por primera vez, China se suma a esta cita junto a productores y profesionales de Portugal, Italia y Francia, reforzando la dimensión internacional de Alicante Gastronómica.

Los caldos también tiene un papel protagonista con el Túnel del Vino, la Plaza de las Bodegas y catas exclusivas que permitirán descubrir referencias únicas de la Comunitat y del mundo.

Gastronomía con corazón

Alicante Gastronómica refuerza su compromiso social. La barra solidaria de Euro-toques y la pulsera solidaria de acceso destinarán fondos a la iniciativa Restaurantes contra el Hambre y a la cocina diaria para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, se celebrarán talleres inclusivos con niños con TEA y showcookings con fundaciones sociales.

Una fiesta para todos los públicos

Con más de 36.000 metros cuadrados de exposición, siete escenarios y 17 concursos, Alicante Gastronómica democratiza la alta cocina y la pone al alcance de todos. Desde catas de aceite, chocolate o mermeladas hasta talleres de cerámica culinaria, el evento ofrece experiencias para todas las edades y gustos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  2. 2 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  3. 3 Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla
  4. 4 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización
  5. 5 Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones
  6. 6 El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia
  7. 7 El Tram de Alicante recupera la normalidad tras los retrasos provocados por una avería eléctrica
  8. 8 El precio de la vivienda en Alicante registra nuevo tope en septiembre con casi 200.000 euros por un piso de 80m2
  9. 9 La provincia de Alicante cierra el verano con la destrucción de 3.200 empleos en septiembre
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 2 de octubre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante Gastronómica 2025: arranca la mayor fiesta 'foodie' de España con estrellas Michelin, tortillas y la mejor tarta de chocolate

Alicante Gastronómica 2025: arranca la mayor fiesta &#039;foodie&#039; de España con estrellas Michelin, tortillas y la mejor tarta de chocolate