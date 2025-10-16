Los registros de la dana 'Alice': este municipio de Alicante acumuló más de 250 litros por metro cuadrado durante las tormentas intensas Avamet hace balance de las precipitaciones que se produjeron en solo una semana

Adrián Mazón Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Hace solo una semana que la dana 'Alice' -la primera bautizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- cruzó la provincia de Alicante, dejando notables efectos en distintos municipios. Tal fue la alerta por lluvias que el organismo estatal, junto al Centro de Coordinación de Emergencias, activó el aviso rojo por lluvias.

Este episodio meteorológico se extendió durante todo el puente de octubre en la provincia de Alicante, obligando a cancelar multitud de actos y celebraciones por el 9 d'Octubre además de emitir, incluso, un mensaje ES-Alert ante el riesgo por inundaciones.

Las lluvias y tormentas que descargaron durante esta vaguada transformada en dana elevaron el cauce de los ríos de la provincia, como fue el caso del Amadorio a su paso por la comarca de la Marina Baixa, e inundaron barrios como las calles de Florida Portazgo en la ciudad de Alicante, entre otros tantos efectos.

Sin embargo, la caída de precipitaciones no provocaron daños personales a su paso por la provincia de Alicante. Y es que la cantidad de lluvia -bien caída durante los últimos días de la pasada semana- ha resultado «muy beneficiosa» para el territorio, ante la sequía aguda que se vive en distintos puntos.

Registros de la dana 'Alice'

Una vez superado el temporal de la dana 'Alice', la asociación Avamet ha hecho balance de los registros acumulados en los distintos municipios en apenas una semana, entre el 8 y 14 de octubre, cuando se concentraron las lluvias en la provincia de Alicante. El mayor número de agua, según sus estaciones, se establece en los 250 litros por metro cuadrado en el litoral norte.

El municipio de Sagra encabeza el registro de Avamet durante el episodio de lluvias de la dana 'Alice'. La estación ubicada en la Costera de la Bolata, en este punto de la Marina Alta, registró un total de 250,6 litros por metro cuadrado acumulados en estos días.

El litoral norte de la provincia de Alicante encabeza estos registros, ya que el segundo municipio con mayor acumulado de lluvia es Benimassot, en la comarca de El Comtat, con 200,8 litros por metro cuadrado, seguido de El Ràfol d'Almúnia con 192 mm y La Vall d'Alcalà con 191,8 mm.

Municipios con más acumulado de lluvia Sagra: 250,6 mm

Benimassot: 200,8 mm

El Ràfol d′Almúnia: 192 mm

La Vall d′Alcalà: 191,8 mm

Alfafara: 191,4 mm

La Vall d′Ebo: 184,9 mm

Balones: 184,7 mm

Gaianes: 184,4 mm

La Vall de Gallinera: 184 mm

L′Orxa: 183 mm

Agres: 182,2 mm

Alfafara: 180,4 mm

Pilar de la Horadada: 177,2 mm

Quatretondeta: 175,8 mm

Pego: 173,7 mm

La Vall d′Ebo: 172,2 mm

El siguiente rango de precipitaciones va desde los 180 a los 190 litros por metro cuadrado, con seis municipios de Alicante entre estos intervalos: Balones con 184,7 mm, Gaianes con 184,4 mm, La Vall de Gallinera con 184 mm, L'Orxa con 183 mm, Agres con 182,2 mm y Alfafara con 180,4 mm.

El resto de acumulados hasta los 150 litros por metro cuadrado se han registrado en las comarcas del norte como la Marina Alta y El Comtat, aunque también en la Vega Baja con un único municipio en la lista. La estación de Avamet en el Pinar de Campoverde de Pilar de la Horadada acumuló hasta 177,2 mm durante la dana 'Alice', entre el 8 y el 14 de octubre.

Pequeña bolsa de aire frío

Fue tras el episodio cuando el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) resolvió distintas dudas sobre 'Alice'. Según el órgano universitario el fenómeno resultó ser una «pequeña bolsa de aire frío», lejos de una dana. «A nuestro juicio no ha habido una situación como tal», pues «ha sido un pequeño vórtice en altura en el seno de una vaguada» y no ha estado aislada de la circulación general.

En este sentido, desde el Laboratorio de Climatología señalan que 'Alice' ha sido un episodio de gota fría o depresión en altura, ya que «hemos tenido un flujo de levante anticiclónico no muy intenso y una vaguada retrógrada con algunas pequeñas bolsas de aire en su seno». Todo ello sumado al cálido Mediterráneo y el efecto del relieve ha provocado intensas tormentas.