Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante

La Universidad y el Ayuntamiento de Alicante suspenden toda la actividad presencial este viernes, incluidas citas y clases

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:24

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta roja desde las 10 horas de este viernes, 10 de octubre, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado acumuladas en 12 horas. El Laboratorio de Climatología de la UA advierte de que «algunos modelos mesoescalares muestran que se puede formar tormentas organizadas o sistemas convectivos» que podrían afectar principalmente a la zona de la Vega Baja y Campo de Cartagena-mar Menor, con posibles acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Sin embargo, la alerta abarca casi todo el litoral de la provincia de Alicante, desde el sur hasta la comarca de la Marina Baixa. En esta situación de máximo riesgo están algunas de las principales localidades como Alicante y Elche. En estas circunstancias, ante las recomendaciones para evitar cualquier desplazamiento, ya se están produciendo las primeras suspensiones de actividades de todo tipo.

De esta manera, la Universidad de Alicante ha suspendido hasta nuevo aviso toda actividad universitaria presencial mientras dure la alerta roja.

También el Teatro Principal de Alicante ha suspendido las funciones que tenía previstas este fin de semana. Así, el espectáculo de 'La Ruina' previsto para el 9, 10 y 11 de octubre se aplaza al 5 y 6 de noviembre y el espectáculo 'Sergio Bezos' previsto para el 10 de octubre se aplaza al 4 de enero.

Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha. No obstante, quien no pueda acudir a las nuevas fechas podrá solicitar la devolución de las mismas con un correo electrónico a informacion@teatroprincipaldealicante.com o a Instant Ticket, si se adquirieron por esta página web.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha suspendido toda la actividad municipal este viernes. en instalaciones y servicios municipales, a excepción de los servicios especiales y de emergencia. El Debate sobre el Estado de la Ciudad se aplaza a las 17 del próximo lunes y se suspenden todas las citas previas programadas, que serán reasignadas de inmediato sin necesidad de una nueva petición. También se cancelan todas las asistencias y atenciones presenciales.

En primera instancia, ya se han reforzado este jueves todos los efectivos de Policía Local y Bomberos, así como el dispositivo de Bienestar Social, que incluye la apertura del Centro de Acogida para personas sin hogar, además del cierre del Castillo de Santa Bárbara, los parques y jardines y la prohibición del baño en las playas del término municipal. e

