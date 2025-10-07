Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre La elevada probabilidad de precipitaciones obliga a trasladar varias actividades a zonas interiores y cubiertas

Adrián Mazón Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

La provincia de Alicante se prepara para la llegada de una dana -ya confirmada por la Aemet- durante el puente de octubre. Así lo muestran diversos carteles de la celebración del 9 d'Octubre, que ya cuentan con cambios en sus programaciones debido al temporal.

Ayuntamientos como Dénia y Alcoi han sido los primeros en anunciar las modificaciones ante la elevada probabilidad de precipitaciones previstas para este jueves, han explicado. Por ello, las distintas concejalías han efectuado cambios para «adaptarse a estas circunstancias».

De este modo, varias de las celebraciones en la capital de la comarca de L'Alcoià, por el Día de la Comunitat, se trasladarán a recintos interiores, como es el caso del Àgora, donde se ha trasladado la Feria del Libro en valenciano y la Feria artesanal. Eso sí «con el mismo horario».

Estas ferias tenían intención de celebrarse en la Glorieta, con actuaciones y firmas de libros. Todo esto se mantendrá, pero ahora en un nuevo recinto cubierto, igual que el concierto de Dani Miquel previsto para este sábado 11 de octubre.

Por su parte, el concierto de rock del grupo Hey Zuri ha quedado cancelado para este puente del 9 d'Octubre, con la intención de celebrarlo en próximas fechas, todavía pendientes de confirmar. Lo mismo sucede con el concurso de paellas del sábado 11 de octubre, que ha quedado suspendido.

Otra de las actividades en peligro es la ruta teatralizada 'Júlia', cuya celebración «dependerá del tiempo», han detallado desde el Ayuntamiento de Alcoi.

Más actos suspendidos

El programa de actos del 9 d'Octubre también ha sufrido cambios y cancelaciones en el municipio de Dénia, donde se ha activado la alerta naranja de cara a este jueves por la dana Alice. De este modo, el acto conemorativo se ha trasladado al Centro Social. Mientras, el día de la pelota ha quedado cancelado y aplazado hasta el 25 de octubre.

Otros actos previstos para el viernes 10 de octubre también han cambiado la ubicación, como los cuentacuentos y los juegos infantiles que se celebrarán en la sala polivalente del edificio de Juventud de Dénia.