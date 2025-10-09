La dana 'Alice' pone en alerta naranja a la provincia de Alicante La Marina Alta concentra las primeras precipitaciones de la jornada, que se irán extendiendo por todo el territorio

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 07:34 | Actualizado 07:39h.

La alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para todo el litoral de la provincia de Alicante ha comenzado desde esta medianoche. Las precipitaciones han comenzado durante la madrugada, sobre todo en la Marina Alta, aunque ha puesto a todos los municipios en aviso.

Los primeros registros en la provincia de Alicante todavía son escasos: apenas 13,2 litros por metro cuadrado acumulados en El Verger, 11 en Agres y 4,4 en la Vall de Laguar durante la madrugada, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). La dana 'Alice' descarga en Valencia, donde ya suman más de 44 litros por metro cuadrado.

Unas precipitaciones que también llegan a la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024. Así, vuelve a llover en localidades como Catarroja, Torrent o Paiporta. Y está previsto que los chubascos se vayan acumulando y extendiendo a lo largo de la jornada.

Por esto, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha solicitado que las administraciones competentes que «redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones» y ha avanzado que la Generalitat activará «un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado».

Recomendaciones La Conselleria de Emergencias ha enviado un aviso especial a los ayuntamientos para controlar los barrancos. Entre las recomendaciones, recuerda a la ciudadanía que no aparque en zonas inundables y se mantenga «en todo momento informada no solamente de la situación meteorológica de origen y destino, sino de todo el territorio que tengan que recorrer».

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada del jueves, 9 de octubre. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Al respecto, Emergencias ha solicitado que se redimensionen los efectivos en base al episodio de lluvias y que se active el plan en la zona cero de dana, «con todos los dispositivos pendientes de la situación» por la «situación de los barrancos, fundamentalmente por la situación de alcantarillado y por estar próximos y cercanos a la ciudadanía».

El Centro de Coordinación de Emergencias hará seguimiento en una nueva reunión convocada para este jueves a las 13 horas para «ver cómo tenemos que dimensionar los efectivos». Valderrama recuerda que «siempre que hay una alerta naranja, la recomendación es no desplazarse si no es estrictamente necesario».T