Choque térmico en Alicante: la provincia pasa de -2,4 grados a doce en apenas 16 kilómetros La Marina Baixa registra el mayor contraste de la jornada, con mínimas heladoras en el interior y valores templados en la costa en plena entrada de aire polar

Vistas al Puig Campana desde La Vila Joiosa este viernes.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

La irrupción de una masa de aire polar ha dejado desde las primeras horas de este viernes un mapa térmico tan contrastado como excepcional en la provincia de Alicante.

Mientras el interior ha amanecido con temperaturas bajo cero, la costa mediterránea ha registrado valores templados propios de otro escenario climático.

El mayor salto térmico se ha producido en la comarca de la Marina Baixa, entre el interior montañoso y el litoral, donde la diferencia ha llegado a superar los 15 grados en apenas 16 kilómetros en línea recta.

Dos municipios de esta comarca han registrado las temperaturas mínimas más altas y más bajas de este viernes. Separados por esta distancia, el choque térmico brutal.

Y es que mientras la cima de la Aitana, en Confrides, ha amanecido con -2,4 grados, el puerto de La Vila Joiosa lo ha hecho con 12,6 grados, según recogen los registros de Avamet.

De hecho, la cima de la Aitana cuenta con el valor extremo del frío de este viernes 21 de noviembre, pues las temperaturas no pasan de los 0,1 grados de máxima durante las primeras horas de la jornada.

Más contraste de temperaturas en Alicante

Otro de los puntos de la provincia de Alicante donde se ha registrado la temperatura más baja de la jornada de este viernes ha sido la Sierra de Salinas de Villena con -2,4 grados.

En cuanto a las más bajas, han seguido Banyeres de Mariola con -2,2 grados, Beneixama con 1,7 grados, el Menejador de la Font Roja en Alcoi con -1,1 grados, Agres con -0,9 grados y Castell de Castells con -0,9 grados.

Ampliar Temperatruas mínimas más bajas este viernes en Alicante. AVAMET

La intensidad del frío se ha extendido, eso sí, por toda la montaña alicantina, con numerosas estaciones entre los menos uno y cero grados, reflejando la contundencia del aire polar que ha entrado en el sureste peninsular.

Este contraste ha sido especialmente llamativo al comparar estos valores con las mínimas más altas del litoral. Tras La Vila Joiosa, han seguido Teulada-Moraira con 12,3 grados y Calpe con 12,2 grados.

Ampliar Temperaturas mínimas más altas este viernes en Alicante. AVAMET

La lista de Avamet continúa con 12,1 grados en la Cala de Finestrat, mientras otras estaciones de Altea, Benidorm, El Campello y Xàbia cuentan con registros de temperaturas mínimas que oscilan entre los 10 y 12 grados.

Máximas contenidas por el aire polar

Durante las primeras horas de este viernes, las temperaturas máximas registradas en la provincia de Alicante también han mostrado un comportamiento invernal.

Aunque en zonas soleadas del sur, como Crevillente, se han alcanzado los 15,3 grados, la tónica general ha estado en torno a los 14 grados en municipios como Altea, Alicante, El Campello, Almoradí o Torrevieja.