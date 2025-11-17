Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lluvia y rayos en Dénia. AVAMET

Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvias

La Aemet y Emergències 112 activan los avisos por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Las lluvias acaban de entrar en la provincia de Alicante. Los municipios del litoral norte ya comienzan a registrar precipitaciones, cuyos acumulados podrían ser de hasta 20 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Debido al fenómeno, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en tres comarcas del litoral norte de Alicante: Marina Alta, Marina Baixa y El Comtat.

Ha sido pasadas las 21 horas, con una tarde de aparato eléctrico que ha anticipado su llegada, cuando las primeras gotas de lluvia han comenzado a caer en la Marina Alta, en la zona de Dénia.

La Aemet ha señalado que esta tormenta de «corta duración» se ha desplazado hacia el sur -es decir, el litoral norte de Alicante- desde el municipio de Gandía, la cual afecta ya a zonas de la comarca de la Marina Alta.

Estas ya han cruzado también el norte de la Comunitat durante la tarde, todas ellas de «corta duración» y con el mismo movimiento, de norte a sur. El organismo estatal también ha destacado los «muchos rayos» que se han dejado ver por la región.

Los mismos se han mostrado en la provincia de Alicante, dejando un cielo iluminado durante toda la tarde.

Por ello, la Aemet y Emergències 112 han activo la alerta amarilla durante la noche de este lunes en las tres comarcas del norte de Alicante. Estos son los municipios con aviso:

Alerta amarilla en la Marina Alta

  • Alcalalí

  • Beniarbeig

  • Benidoleig

  • Benigembla

  • Benissa

  • El Poble Nou de Benitatxell

  • Benimeli

  • Calp

  • Castell de Castells

  • Dénia

  • El Ràfol d'Almúnia

  • Els Poblets

  • Gata de Gorgos

  • Xaló

  • La Vall de Laguar

  • La Vall d'Alcalà

  • La Vall d'Ebo

  • Llíber

  • Murla

  • Orba

  • Parcent

  • Pedreguer

  • Pego

  • Sagra

  • Sanet i Negrals

  • Senija

  • Teulada-Moraira

  • Tormos

  • Xàbia

Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla

  • Altea

  • Bolulla

  • Callosa d'en Sarrià

  • El Castell de Guadalest

  • Benimantell

  • Benifato

  • Sella

  • Confrides

  • Beniardà

Municipios de El Comtat en aviso amarillo

  • Agres

  • Alcocer de Planes

  • Alcoleja

  • Alfafara

  • Almudaina

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Fageca

  • Famorca

  • Gaianes

  • L'Orxa

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

