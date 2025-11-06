La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes El fenómeno, según el organismo estatal, se mantendría hasta la mañana del sábado | Se activará la alerta amarilla en el interior de la provincia

Adrián Mazón Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:06

El panorama está a punto de cambiar en Alicante. Al menos, así lo deja entrever la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas, en las que avisa de la llegada de una tormenta durante la tarde de este viernes.

La tabla del organismo estatal señala que la jornada de este viernes comenzará con un clima habitual en la ciudad de Alicante: temperaturas de hasta 22 grados durante el mediodía y primeras horas de la tarde.

Sin embargo, será a partir de las 18 horas cuando la probabilidad de precipitación de la tormenta anunciada por la Aemet alcanzará el 75%; cifra que se mantendrá durante la noche.

Ampliar Previsión de la Aemet para el fin de semana en Alicante. AEMET

En este sentido, la predicción de la Aemet detalla que la tormenta podría comenzar a descargar en Alicante pasadas las 22 horas de este viernes, con concentración de lluvia durante la madrugada.

Así, los episodios de tormenta podrían apretar entre las 2 y las 3 horas de la madrugada del sábado, momento en que continúa vigente la probabilidad de precipitación del organismo del Miteco.

Al mismo tiempo, las lluvias traerán un nuevo descenso de las temperaturas, que serán máximas de 24 grados para este viernes hasta bajar a los 23 de cara al sábado y 22 grados el domingo, con mínimas de once grados en la ciudad de Alicante.

Alerta amarilla en el interior de Alicante

Junto a la tormenta anunciada, la Aemet tiene previsto activar la alerta amarilla este sábado en el interior de la provincia de Alicante, debido a rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Son cinco las comarcas que tendrán el aviso amarillo de la Aemet durante la jornada, entre las 7 y 18 horas. Entre ellas, El Comtat, L'Alcoià, el Alto Vinalopó, L'Alacantí y el Medio Vinalopó.