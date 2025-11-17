Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío Los trabajos previstos afectarán a varias zonas de la ciudad y otros municipios en plena bajada de temperaturas

Una de las calles afectadas por los cortes de luz en el barrio La Florida.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:37 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

La ciudad de Alicante vivirá esta semana varios cortes de luz que coinciden con la entrada de una ola de frío que dejará temperaturas inusualmente bajas para estas fechas.

La compañía eléctrica Iberdrola ha programado diferentes intervenciones en la red que afectarán a miles de vecinos de diversos barrios hasta este viernes 21 de noviembre.

Los cortes de luz en Alicante llegan justo cuando muchos hogares se preparan para poner en marcha sistemas de calefacción y aumentar el consumo energético ante la ola de frío.

Ampliar Cortes de luz en la avenida de Dénia de Alicante. TA

El primer gran corte tendrá lugar el 18 de noviembre, entre las 8 y las 14 horas y afectará principalmente al entorno de la avenida de Dénia, incluyendo varios bloques del número 140 y edificios de la torre adyacente.

Cortes de luz el 18 de noviembre en Alicante Avenida de Dénia, 140 (Bloque III): 1

Avenida de Dénia, 140 (Bloque IV): 7, 8, 9, 10, 140

Avenida de Dénia, 140 (Bloque X): 3 1, 3, 4

Avenida de Dénia, 140, Torre: 3, 4, 5

La interrupción se prolongará durante más de cinco horas, un periodo que podría generar incidencias en las viviendas que dependen de equipos eléctricos para la actividad del día a día.

Otro de los cortes de luz se produciurá el 21 de noviembre, en horario de 8.30 a 11 horas. En esta ocasión, las calles afectadas serán Astrónomo Comas Sola, Azorín, Boyero y Vicente Chavarri, en el barrio La Florida.

Cortes de luz en Alicante el 17 de noviembre Calle Astrónomo Comas Sola: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Calle Azorín: 9

Calle Boyero: 21

Calle Vicente Chávarri: 14

Aunque de menor duración que los del día 18, estos cortes de luz en Alicante coinciden con el descenso de temperaturas anunciado por la Aemet.

Más cortes de luz en plena ola de frío

La red eléctrica no solo sufrirá interrupciones en la capital de la provincia. Entre los municipios de Alicante con cortes de luz más prolongados destaca Busot, que afrontará el 21 de noviembre un apagón de seis horas.

El suministro eléctrico se interrumpirá desde las 8.30 hasta las 14.30 horas. La desconexión afectará a gran parte de la zona de Hoya Patos, incluyendo las calles Av Patos y Cl Cisnes, así como otras muchas vías residenciales