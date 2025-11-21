La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso El aviso estatal tiñe el litoral norte de la provincia por fenómenos costeros: olas de hasta tres metros y vientos de 60 kilómetros por hora

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:23

Durante estos días de frío polar en Alicante, la provincia suma un fenómeno más. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado, por segunda vez esta semana, el aviso amarillo en la región.

Esta alerta amarilla tiñe todo el litoral norte de Alicante, además de rozar la zona sur ya que la provincia vecina de Murcia también cuenta con este aviso de la Aemet.

En este sentido, la Aemet ha activado el aviso meteorológico amarillo por fenómenos costeros en el litoral norte de Alicante, alerta que mantendrá hasta las 18 horas de este viernes 21 de noviembre.

El organismo estatal avisa de la presencia de vientos del noroeste que cruzarán la costa de Alicante con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con fuerza nivel siete.

Este fenómeno dejará, al mismo tiempo, olas de entre dos y tres metros en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, ambas afectadas por este aviso amarillo de la Aemet.

Municipios de Alicante en alerta amarilla Dénia

Els Poblets

Xàbia

El Poble Nou de Benitatxell

Teulada-Moraira

Benissa

Calp

Altea

Hasta el momento el sur de la provincia de Alicante se mantiene sin avisos, a pesar de que la localidad vecina de San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia limítrofe con Pilar de la Horadada, cuenta con la misma alerta amarilla que el litoral norte de Alicante.