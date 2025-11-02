La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente frío a Alicante con mínimas de cinco grados Un ambiente gélido intenso marcará el inicio de la semana entrante en la provincia, especialmente durante las madrugadas

Mínimas de cinco grados. Este es el panorama que vivirá la provincia de Alicante a partir de esta nueva semana, donde el ambiente gélido será protagonista. El frío se vuelve a instalar en los municipios, con especial notoriedad en las zonas del interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica, en su tabla semanal, un nuevo frente frío en la provincia de Alicante, con una bajada generalizada en los termómetros, de norte a sur y de este a oeste.

Uno de los municipios de Alicante que vivirá, con mayor intensidad, estas nuevas temperaturas es Villena. Mientras este domingo, la capital del Alto Vinalopó amanece con ocho grados de mínimas, se prepara para bajar hasta tres puntos este lunes.

Este mismo panorama se mantendrá en los próximos días de la nueva semana, con bancos de niebla que se instalarán en distintas zonas de Villena durante las tardes, noches y madrugadas, además de rondar las mínimas entre los siete y cinco grados.

El baile de temperaturas también afectará a los valores máximos, según la Aemet. Los 23 grados de este domingo pasarán a ser 20 de cara al lunes, con una media de 15 grados durante la siguiente jornada. Será a partir de este miércoles cuando las máximas bajarán a los 17 grados.

Bajada de temperaturas en la ciudad de Alicante

La ciudad de Alicante también vivirá, a partir de este domingo, los efectos del frío. La Aemet señala en su tabla semanal una bajada brusca de los valores. Las mínimas irán de los 17 grados a los 14 en las próximas jornadas.

Lo mismo sucederá con las temperaturas máximas en Alicante ciudad, que pasarán de los 28 grados de este domingo a los 24 durante el resto de la semana. Eso sí, durante el jueves podrían bajar aún más, pese a que la media prevista es de 20 grados.

El tiempo en el resto de la provincia de Alicante

El resto de la provincia de Alicante también se prepara para un nuevo frente frío, como deja entrever la Aemet. Los termómetros bajarán hasta cinco grados en sus máximas en la ciudad de Elche, pasando de 28 a 23 grados en menos de 24 horas.

En el caso de Dénia, se espera una bajada de temperaturas acompañada de lluvias durante la tarde de este domingo y madrugada del lunes. La Aemet señala un 75% de probabilidad de precipitación, que traerá mínimas de hasta 13 grados.

Mientras, los chubascos podrían rozar Benidorm durante la madrugada de este lunes, donde las temperaturas también irán en descenso hasta llegar a los 16 grados de mínima instalados para el resto de la semana entrante.

Por su parte, las mínimas bajarán de los diez grados en Elda, con nueve puntos de cara a la jornada de este lunes, dos menos durante las primeras horas de domingo. Esto mismo sucederá en Alcoi de cara al martes, con mínimas que podrían llegar a los ocho grados a partir del viernes.

El sur de la provincia también se prepara para este nuevo panorama de frío durante la primera semana de noviembre. Las mínimas irán en descenso a lo largo de la semana en Orihuela, pasando de los 14 grados de este domingo a los 12 grados durante los próximos días. La media podría oscilar en torno a los 19 y 15 grados durante la mitad de las jornadas.