Una pareja recoge sus pertenencias de la playa por el viento. Efe

El tiempo en Alicante: Aemet anuncia un bajón de las temperaturas en Alicante después de registrar récords de calor nocturno

Un frente frío provocará este domingo lluvias y un descenso generalizado del mercurio

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:00

Se acabó este 'veranillo de San Miguel' tardío que ha vivido de maenra anómala la provincia de Alicante esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que las temperaturas volverán a registros acordes al calendario a partir de este domingo, que será, además, desapacible. El culpable será un sistema frontal en movimiento que llegará este domingo desplazándose desde el norte hacia el sur y el este de la Península.

No solo bajará las temperaturas, sino que dejará cielos cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones persistentes desde el mediodía en el sur de la Comunitat Valenciana.

La nubosidad de la madrugada y el paso del frente, con el aire frío de la parte trasera que circula detrás del mismo, dará lugar a que este domingo ya desciendan las temperaturas máximas de forma notable. Las máximas sufrirán un notable descenso en el sureste, con unos termómetros que bajarán de media entre los 5ºC y 10ºC.

Así, las temperaturas generales de la Península no sobrepasarán este domingo los 25-26 grados centígrados, mientras que las mínimas tendrán un valor promedio entre los 10-15 grados.

Todo un alivio después de lo vivido los últimos días, en los que Alicante ha batido el récord de temperatura mínima en el mes de octubre. La madrugada del miércoles al jueves se registró una mínima de 22,4 grados en Alicante, según recoge el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA). El récord anterior, de 22 grados, se registró en 2013. La serie comenzó en 1939.

Este fenómeno de las noches tropicales, aquellas por encima de los 20 grados centígrados, es cada vez más usual en Alicante. Por primera vez este 2025 se han sobrepasado las 100 noches con una temperatura superior, apunta Aemet.

Ha sido una semana de locos meteorológicamente aparte, pues al calor le siguió un día de alerta amarilla por viento que, en el norte de la provincia de Alicante, provocaron caída de árboles y el cierre de instalaciones al aire libre.

