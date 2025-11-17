Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante
El episodio cruza la ciudad y la provincia, con alerta amarilla en el litoral norte
Alicante
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:46
Una intenso aparato eléctrico ha sorprendido desde esta tarde a los vecinos de Alicante, dejando un cielo completamente iluminado por continuas descargas.
El episodio ha comenzado pasadas las 19.30 horas cuando una línea de tormentas ha cruzado la ciudad dejando numerosos rayos nube-tierra visibles desde distintos barrios de la ciudad.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es