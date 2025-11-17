Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un rayo detrás del castillo de Santa Bárbara. AM

Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante

El episodio cruza la ciudad y la provincia, con alerta amarilla en el litoral norte

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

Una intenso aparato eléctrico ha sorprendido desde esta tarde a los vecinos de Alicante, dejando un cielo completamente iluminado por continuas descargas.

El episodio ha comenzado pasadas las 19.30 horas cuando una línea de tormentas ha cruzado la ciudad dejando numerosos rayos nube-tierra visibles desde distintos barrios de la ciudad.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  2. 2 Un Eldense con 10 humilla al Hércules y se lleva por delante a Torrecilla
  3. 3 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes
  4. 4 Un Aquiles gigante 'arrasa' la Explanada de Alicante en un desfile épico
  5. 5 Atacan con pintadas el negocio familiar de la madre de Vito Quiles en Elche tras una polémica mención de Pablo Iglesias
  6. 6 Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento
  7. 7 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 16 de noviembre en Alicante
  9. 9 Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío
  10. 10 Cinco jóvenes de un instituto de Orihuela intoxicados por marihuana de un vapeador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante

Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante