Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del interior de la provincia de Alicante/Mapa de la oscilación de las temperaturas. Avamet/Meteored

La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior

Avamet ha registrado mínimas de hasta -2 grados y se espera que esta madrugada sean aún inferiores

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La masa de aire ártico ya ha hecho su incursión total en la provincia de Alicante y ha dejado durante la madrugada del jueves al viernes las primeras marcas bajo cero. Las mínimas han superado los dos grados en negativo, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Unas mínimas que se desplomarán más aún durante la noche del viernes al sábado, cuando se espera que el frío sea el más intenso de este episodio, dejando heladas e incluso algunos copos de nieve en el interior de la provincia de Alicante, donde la cota de nieve caerá hasta los 300 metros estas jornadas.

Villena ha sido la localidad que ha registrado las mínimas más bajas, de -2,4 grados. Por debajo de los dos grados en negativo también ha estado Confrides, un pequeño pueblo en la Sierra de Aitana que además ha registrado la máxima más baja en lo que va de día: -0,7 grados.

Los termómetros de Banyeres de Mariola también han marcado mucho frío, con -2,2 grados. Alcoi, Benixama, Agres o Castell de Castells también han vivido una jornada por debajo de los 0 grados, según los datos recopilados por la Avamet. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha asegurado que en nuestras comarcas «el ambiente va a ser frío y desapacible, con algún chubasco disperso y sin descartarse algunos copos de nieve».

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han avisado que los días más fríos «serán el viernes y el sábado». Ya se ha podido ver el impacto en las mínimas, pero también en las máximas, que no superan los 15 grados en buena parte del litoral alicantino.

Se trata de un episodio plenamente invernal, ya que «es poco frecuente en noviembre una temperatura tan baja como la prevista este viernes», con 13 grados de promedio. Cifras que no ocurrían «desde noviembre ddel 2013». Se espera por tanto una jornada «plenamente invernal, 6 grados más baja que la temperatura típica de la época».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Se espera que este viernes sea el peor día, cuando el viento de componente norte se va a intensificar y acentuará la sensación de frío, también durante el sábado. Un viento que también va a impedir que las temperaturas nocturnas «sean muy bajas, aunque se producirán heladas débiles en el interior».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  3. 3 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  4. 4 El Supremo condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos
  5. 5 Un clan familiar con todo un catálogo de delitos: cultivos de marihuana, armas de guerra y animales maltratados
  6. 6 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  7. 7 El ejército de ángeles custodios de la Navidad aterriza en Alicante
  8. 8 «Es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo prohíban a los homosexuales solicitar libremente terapias de conversión»
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante
  10. 10 Estos son los premiados en la Noche de la Economía Alicantina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior

La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior