La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior Avamet ha registrado mínimas de hasta -2 grados y se espera que esta madrugada sean aún inferiores

Imagen del interior de la provincia de Alicante/Mapa de la oscilación de las temperaturas.

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

La masa de aire ártico ya ha hecho su incursión total en la provincia de Alicante y ha dejado durante la madrugada del jueves al viernes las primeras marcas bajo cero. Las mínimas han superado los dos grados en negativo, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Unas mínimas que se desplomarán más aún durante la noche del viernes al sábado, cuando se espera que el frío sea el más intenso de este episodio, dejando heladas e incluso algunos copos de nieve en el interior de la provincia de Alicante, donde la cota de nieve caerá hasta los 300 metros estas jornadas.

Villena ha sido la localidad que ha registrado las mínimas más bajas, de -2,4 grados. Por debajo de los dos grados en negativo también ha estado Confrides, un pequeño pueblo en la Sierra de Aitana que además ha registrado la máxima más baja en lo que va de día: -0,7 grados.

Los termómetros de Banyeres de Mariola también han marcado mucho frío, con -2,2 grados. Alcoi, Benixama, Agres o Castell de Castells también han vivido una jornada por debajo de los 0 grados, según los datos recopilados por la Avamet. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha asegurado que en nuestras comarcas «el ambiente va a ser frío y desapacible, con algún chubasco disperso y sin descartarse algunos copos de nieve».

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han avisado que los días más fríos «serán el viernes y el sábado». Ya se ha podido ver el impacto en las mínimas, pero también en las máximas, que no superan los 15 grados en buena parte del litoral alicantino.

❄️Importante descenso de la cota de nieve: pasará de estar por encima de 1600 m en buena parte del territorio esta próxima madrugada a quedar por debajo de 400 metros a primeras horas del viernes.



➡️Nevadas copiosas en amplias zonas del tercio norte, no solo en las montañas. pic.twitter.com/2TIdZeuyv3 — AEMET (@AEMET_Esp) November 17, 2025

Se trata de un episodio plenamente invernal, ya que «es poco frecuente en noviembre una temperatura tan baja como la prevista este viernes», con 13 grados de promedio. Cifras que no ocurrían «desde noviembre ddel 2013». Se espera por tanto una jornada «plenamente invernal, 6 grados más baja que la temperatura típica de la época».

Se espera que este viernes sea el peor día, cuando el viento de componente norte se va a intensificar y acentuará la sensación de frío, también durante el sábado. Un viento que también va a impedir que las temperaturas nocturnas «sean muy bajas, aunque se producirán heladas débiles en el interior».