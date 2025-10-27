Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante De las lluvias torrenciales de principios de mes al calor asfixiante de finales de octubre

El tiempo se ha vuelto impredecible. En poco más de quince días, Alicante ha pasado de sufrir una dana con alerta roja a alcanzar temperaturas veraniegas. Octubre comenzó con la provincia bajo aviso por lluvias torrenciales: el miedo a las precipitaciones obligó a suspender los actos del 9 d'Octubre —Día de la Comunitat Valenciana— y dejó inundaciones en municipios como Pilar de la Horadada o Torrevieja.

Sin embargo, apenas dos semanas después, los termómetros han vuelto a rozar los 30 grados. Las playas se han llenado de bañistas, los aires acondicionados han vuelto a encenderse y las calabazas de Halloween se mezclan con los abanicos.

Según los expertos, esta montaña rusa meteorológica no es una excepción, sino la nueva normalidad. «Tendremos que ir acostumbrándonos», advierte el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

Avisos rojos por lluvias cada vez más frecuentes

Las borrascas, danas y gotas frías serán cada vez más habituales en el arco mediterráneo. La causa principal es la temperatura del mar, que continúa por encima de la media. «Esa energía extra es el combustible que necesitan las tormentas para formarse», explica Olcina.

El experto recuerda que durante el otoño viviremos pendientes de los avisos meteorológicos. «Los avisos rojos o amarillos estarán a la orden del día, y si el nivel de alerta es alto debemos interrumpir nuestra actividad normal», advierte.

Entre las medidas de precaución, Olcina recomienda no cruzar ramblas ni barrancos, aparcar en zonas elevadas, seguir solo fuentes oficiales —como Aemet o Protección Civil— y mantenerse atentos a los cambios en la previsión. Con aviso naranja, conviene evitar desplazamientos y zonas inundables.

Noches tropicales y ponentà en pleno otoño

Las danas no son el único fenómeno que marca el nuevo clima otoñal. También lo hacen las temperaturas anómalas, que han dejado noches tropicales y máximas propias del verano. El pasado jueves 23 y viernes 24, gran parte de la provincia alcanzó los 30 grados por la entrada de aire sahariano y el clásico viento de poniente, conocido como la ponentà, que disparó el termómetro.

Chaparrones aislados y un clima cada vez más extremo

La inestabilidad no se detiene. En los próximos días el viento volverá a cambiar, del poniente seco y cálido al levante más frío y húmedo. Con este giro, las temperaturas bajarán y podrían regresar las tormentas con chaparrones aislados.

Olcina resume la situación con claridad: «Esta será la nueva normalidad de los otoños mediterráneos que trae el cambio climático: días de calor por encima de lo normal combinados con episodios de lluvias intensas y alertas por tormenta».