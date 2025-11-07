Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Estación de Xixona. AVAMET

La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa

El organismo estatal advierte de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h en varias zonas de la provincia

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:12

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este sábado 8 de noviembre la alerta amarilla por fuertes vientos en varios municipios y comarcas de la provincia de Alicante. El aviso afecta especialmente a zonas del interior, donde se esperan rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante la jornada.

El episodio se debe a la entrada de una masa de aire frío procedente del noroeste peninsular que provocará un aumento de la intensidad del viento y una ligera bajada de las temperaturas. La Aemet advierte de que las rachas más intensas se registrarán a primeras horas del día y durante la tarde.

Entre los municipios afectados, todos ellos repartidos en cinco comarcas de la provincia de Alicante como son El Comtat, L'Alcoià, el Alto Vinalopó, Medio Vinalopó y L'Alacantí; por la alerta amarilla se encuentran Alcoi, Villena, Elda y Xixona, entre otros.

La Aemet prevé que la situación mejore a partir de la noche de este sábado, aunque el organismo no se descarta que el viento siga soplando con intensidad en algunos puntos del interior de la provincia. En principio, no se esperan precipitaciones destacables, pero el ambiente se mantendrá fresco y ventoso durante todo el fin de semana.

Municipios de El Comtat en alerta amarilla

  • Alcosser de Planes

  • Alfafara

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Balones

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Facheca

  • Famorca

  • Gaianes

  • Gorga

  • L'Orxa

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

Municipios de L'Alcoià en alerta amarilla

  • Alcoi

  • Banyeres de Mariola

  • Benifallim

  • Castalla

  • Ibi

  • Onil

  • Penàguila

  • Tibi

Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla

  • Beneixama

  • Biar

  • Cañada

  • Campo de Mirra

  • La Canyada

  • Sax

  • Salinas

  • Villena

Municipios del Medio Vinalopó en alerta amarilla

  • Elda

  • Monóvar

  • Petrer

  • Pinoso

Municipios de L'Alacantí en aviso amarillo

  • Xixona

  • La Torre de les Maçanes

