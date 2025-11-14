Alicante amanece con una 'lluvia de sangre': así se ve la nube de polvo rojo que lo impregna todo Un cambio de viento en la borrasca 'Claudia' ha traído el episodio este viernes a la provincia

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:46 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

La ciudad y la provincia de Alicante han amanecido este viernes con una 'lluvia de sangre' producida por nube de polvo rojo de origen sahariano, que oculta el sol con una impresión de neblina. El episodio se ha notado en las calles y, sobre todo, en los coches, cubiertos con una capa de arena.

Dicho efecto traerá consigo un fin de semana con largas colas en los lavaderos de vehículos. Y es que, además, esta nube de arena procedente del norte de África también ha elevado el nivel de contaminación del aire en Alicante a naranja este viernes, pero bajará según entren vientos del mar que lo disipen.

Ampliar Una nube de polvo rojo cubre Alicante. SHOOTORI

Este episodio de la 'lluvia de sangre' es una consecuencia colateral de la borrasca 'Claudia', según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La profundidad de esta borrasca al noroeste de la Península Ibérica ha dado lugar a un giro del viento al sur, facilitando la entrada de polvo en suspensión.

Ampliar Polvo en suspensión en la playa del Postiguet. SHOOTORI

La mayor densidad de polvo rojo sahariano se ha durante la tarde de este jueves y, sobre todo, este viernes por la mañana. De hecho, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha mostrado una imagen aérea de la nube encima de la ciudad.

Esta densa nube de polvo rojo, la 'lluvia de sangre', ha hecho descender el nivel de calidad del aire en Alicante, que ha quedado en nivel naranja. Es una situación temporal, que se despejará a lo largo de la mañana, según se abra el sol y los vientos despejen el nivel.

L'aprofundiment de la borrasca Claudia al nord-oest de la Península donarà lloc a un gir de vent al sud, facilitant l'entrada de pols en suspensió, amb més densitat demà a la vesprada i divendres al matí. — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 12, 2025

Ampliar

A este respecto, Esquerra Unida Podem denuncia que «Alicante no ha emitido ninguna alerta a la población» pese al episodio extremo de polvo sahariano y la mala calidad del aire. Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida Podem, recuerda que la alerta oficial corresponde a la Generalitat, «pero eso no exime al Ayuntamiento de su obligación básica: alertar a la población y coordinarse. Cuando la ciudadanía está respirando un aire tan cargado de partículas, el Ayuntamiento no puede limitarse a mirar hacia otro lado».

El portavoz recuerda que la estación municipal del entorno portuario ni siquiera mide PM10 ni PM2.5, precisamente los contaminantes que hoy suponen un riesgo real. «El Ayuntamiento ha renunciado a tener una red capaz de detectar episodios como este. Y cuando los datos existen, los de la Generalitat,directamente los ignora».