Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:48

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de una caída drástica de las temperaturas en los próximos días con la entrada de una masa de aire «muy frío» de origen ártico. Se esperan importantes bajadas de las máximas y mínimas en Alicante, especialmente durante el fin de semana.

«Los días más fríos serán el viernes y el sábado», explican desde la Aemet, donde las mínimas en el litoral bajarán hasta los siete grados, con temperaturas bajo cero en el interior de la provincia de Alicante, como Villena. Además, en estas zonas las máximas no superarán los diez grados.

Temperaturas máximas previstas. pic.twitter.com/rthCW63aMA — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 17, 2025

La propia agencia reconoce que «es poco frecuente en noviembre una temperatura tan baja como la prevista el viernes», con 13 grados de promedio. Guarismos que «no ocurrían desde noviembre de 2013». De hecho, este día «será plenamente invernal, seis grados más baja que el promedio normal de un 21 de noviembre». Esos días la temperatura «será plenamente invernal», con los termómetros marcando las cifras más bajas del año o con valores similares a la mitad de enero de 2025.

Será el viernes el peor día, cuando el viento de componente norte se va a intensificar y acentuará la sensación de frío, también durante el sábado. Un viento que también va a impedir que las temperaturas nocturnas «sean muy bajas, aunque se producirán heladas débiles en el interior».

Previsió d'ambient plenament hivernal els últims dies d'aquesta setmana.

Com el passat hivern a penes va fer fred, és possible que la temperatura mitjana del divendres i dissabte siga la més baixa de l'any o amb valors similars als de meitat de gener d'enguany. pic.twitter.com/N59rZ9zsBO — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 16, 2025

Desde Meteored explican que «la inyección de aire muy frío provocará un ambiente plenamente invernal y las primeras nevadas significativas en numerosas zonas del norte y noreste peninsular». Sin embargo, el ambiente plenamente invernal del viernes y el sábado podrá dejar heladas y nevadas en zonas del interior de Alicante.

La cota de nieve comenzará el jueves en torno a los 1.000 metros, pero el viernes caerá hasta los 300 metros, por lo que podrán registrarse nevadas en varias zonas de la provincia de Alicante, subiendo de nuevo hasta los 1.500 metros el domingo.