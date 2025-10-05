Juzgan a dos hombres por intentar robar una casa en Alicante, asaltar a una pareja y esconder cócteles molotov en un garaje La Fiscalía pide once años de prisión para los acusados que, presuntamente, pretendían llevarse un coche tras apuntar a los propietarios con una pistola delante de su hija menor

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 11:48

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante juzgará este lunes a dos hombres acusados de protagonizar una violenta oleada de intentos de robo en la provincia. Ambos están señalados por presuntamente pretender desvalijar una vivienda y de asaltar a una pareja con la intención de llevarse su coche.

La Fiscalía solicita once años de prisión para cada uno de ellos por dos delitos de robo, uno en grado de tentativa, y por el depósito y por el depósito de aparatos inflamables e incendiarios -tipo cóctel molotov- hallados en un garaje. Además, pide cuatro años de cárcel para otros dos procesados por este último delito.

Los hechos, por los cuales se sentarán este lunes en el banquillo, se remontan a la primavera de 2022. Así, el primer suceso ocurrió el 25 de abril en una vivienda de Alicante, cuando los acusados habrían saltado el muro de piedra de una finca para intentar robar en su interior.

Según el escrito del Ministerio Público, uno de ellos saltó, supuestamente, el muro de piedra y abrió la puerta a su cómplice. En el interior se encontraba el propietario de la vivienda, que estaba limpiando la piscina, y al sorprenderlos, los sospechosos le apuntaron con lo que parecía ser una pistola.

El dueño de la casa corrió a refugiarse en la vivienda mientras gritaba para advertirles que iba a llamar a la Policía. Al oír los gritos, su hermano acudió en su ayuda, pero también fue encañonado antes de que los asaltantes huyeran del lugar a toda prisa.

Intentaron robar un coche con una menor dentro

El segundo episodio se produjo el 8 de junio de 2022 en el municipio de San Miguel de Salinas, donde los procesados supuestamente abordaron a una pareja dentro de su coche.

Tras apuntarlos con una pistola, exigieron las llaves del vehículo, pero ante la negativa del conductor, comenzaron a golpearlos con puñetazos, patadas y con la culata del arma, hasta robarle el teléfono móvil, mantiene el escrito de la Fiscalía.

Cuando intentaron abrir el coche, descubrieron que dentro se encontraba la hija, menor de edad, de la pareja, lo que precipitó su huida.

Hallazgo de armas en un garaje

Pocas semanas después, el 15 de junio, la Policía accedió a un garaje donde los acusados, junto a otros dos hombres -también procesados en la causa-, presuntamente guardaban cinco artefactos incendiarios.

Durante el registro, los agentes encontraron cinco cócteles molotov junto a otros instrumentos como chalecos antibalas, escopetas, grilletes, mazos, hachas y matrículas falsas. La Fiscalía considera probado que todo este material estaba destinado a la comisión de nuevos delitos.