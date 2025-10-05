Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet La Policía localizó minutos después a los presuntos ladrones cerca de varias tiendas de compra venta del centro

Un agente de la Policía Nacional sobre la playa del Postiguet de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 10:08

Un tranquilo baño en la playa del Postiguet de Alicante ha terminado con una persecución policial y tres detenidos como presuntos responsables de un delito de hurto, tras robar el bolso de una mujer cuando se metió en el agua.

Los presuntos ladrones, dos hombres y una mujer de entre 39 y 41 años, estaban sentados en una toalla detrás de su víctima. Así, aprovecharon que se dirigió al agua para robar la mochila con sus pertenencias.

Fue al salir del agua cuando dos testigos, que presenciaron el presunto robo, avisaron a la mujer. Esta alertó a una patrulla de la Policía Nacional de Alicante, que se encontraba en la zona de esta playa.

Así, los agentes entrevistaron a los testigos y, durante la conversación, les aportaron «valiosas» características físicas de los presuntos ladrones. De este modo, los efectivos pudieron trasladar la información al resto de patrullas vía radio.

Búsqueda y captura de los ladrones

Minutos después de recibir el aviso, una de las dotaciones desplegadas por el centro de la ciudad de Alicante localizó a tres personas que coincidían con las características aportadas por los testigos que vieron el presunto robo.

Los sospechosos estaban en las inmediaciones de una céntrica calle de la ciudad, donde confluyen varias tiendas de compra venta de objetos de segunda mano y donde también se concentran receptadores de objetos robados.

Acto seguido, los agentes de la Policía Nacional interceptaron a los presuntos ladrones del Postiguet y localizaron, también, las llaves del vehículo de la víctima. Uno de ellos, supuestamente, las había arrojado al interior de una papelera situada a escasos metros en la misma calle.

De este modo, los tres presuntos ladrones han sido detenidos por la Policía Nacional de Alicante como presuntos responsables de los hechos. Todos ellos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional señala que la colaboración ciudadana es «fundamental» para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo del que se haya sido testigo. Para ello, existen canales de comunicación como el número de teléfono 091, la web oficial www.policia.es y la aplicación para móviles AlertCops.

Por otro lado, aconsejan a la ciudadanía tomar medidas de autoprotección para evitar ser víctima de este tipo de delitos, como pueden ser; vigilar las pertenencias especialmente en la playa y en zonas comerciales y de ocio nocturno, no perder de vista los objetos de valor, así como mantener las distancias con personas ajenas, prestando especial atención a quienes se nos acercan demasiado sin conocernos.