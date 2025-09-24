Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. PN

La Policía Nacional detiene durante un control en Murcia a un hombre buscado por un juzgado de Benidorm

El sujeto contaba con una orden judicial de detención por cometer un robo con violencia

O. Bartual

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:10

La Policía Nacional ha detenido durante un control en Alcantarilla, Murcia, a un hombre requerido por un juzgado de Benidorm por un delito de robo con violencia. El varón, que trató de eludir el despliegue policial, contaba con una orden judicial de detención.

Los hechos ocurrieron durante un control policial de vehículos en una calle de la localidad murciana cuando una furgoneta que se aproximaba a dicho lugar se desvió al percatarse de la presencia policial, estacionando en ese momento de manera precipitada en el lateral de la vía que conducía al control policial.

De la furgoneta mal estacionada se apeó un varón que pretendía abandonar el lugar mientras aparentaba estar hablando por teléfono, aunque pudo ser identificado por los agentes de policia. Los efectivos comprobaron de esta manera que el hombre tenía vigente una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Benidorm por su implicación en un robo con violencia, además de constatar que no tenía permiso de conducir.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con violencia y delito contra la seguridad del tráfico, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle
  2. 2 Destroza a pedradas el coche de un policía local de un pueblo de Alicante como venganza por haberle denunciado
  3. 3 Crean una hoguera en el barrio La Albufereta de Alicante
  4. 4 El castillo de Santa Bárbara de Alicante cobrará entrada solo a los turistas
  5. 5 Un helicóptero militar en maniobras sorprende a los vecinos de Alicante
  6. 6 Calma tensa en el banquillo del Hércules
  7. 7 Mazón firmará el lunes con los rectores la financiación plurianual de las universidades públicas
  8. 8 Detenido un sintecho en Alicante por amenazar de muerte y robar a una mujer que lo acogió por un día en su casa
  9. 9 Condenan a 15 años de cárcel al hombre que mató a su inquilina en Alicante y escondió su cadáver durante un mes
  10. 10 Golpe a la piratería en Benidorm: la Policía Local se incauta de miles de falsificaciones y señala a siete implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Policía Nacional detiene durante un control en Murcia a un hombre buscado por un juzgado de Benidorm

La Policía Nacional detiene durante un control en Murcia a un hombre buscado por un juzgado de Benidorm