La Policía Nacional detiene durante un control en Murcia a un hombre buscado por un juzgado de Benidorm El sujeto contaba con una orden judicial de detención por cometer un robo con violencia

O. Bartual Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:10 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido durante un control en Alcantarilla, Murcia, a un hombre requerido por un juzgado de Benidorm por un delito de robo con violencia. El varón, que trató de eludir el despliegue policial, contaba con una orden judicial de detención.

Los hechos ocurrieron durante un control policial de vehículos en una calle de la localidad murciana cuando una furgoneta que se aproximaba a dicho lugar se desvió al percatarse de la presencia policial, estacionando en ese momento de manera precipitada en el lateral de la vía que conducía al control policial.

De la furgoneta mal estacionada se apeó un varón que pretendía abandonar el lugar mientras aparentaba estar hablando por teléfono, aunque pudo ser identificado por los agentes de policia. Los efectivos comprobaron de esta manera que el hombre tenía vigente una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Benidorm por su implicación en un robo con violencia, además de constatar que no tenía permiso de conducir.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con violencia y delito contra la seguridad del tráfico, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.