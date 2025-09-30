Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Varios de los patinetes incautados por la Policía Local. PLP

Vandalizan un instituto en Alicante y se dejan los patinetes dentro

La Policía Local ha intervenido los vehículos y busca a los dueños

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:05

Sorpresa mayúscula en el IES Azorín de Petrer. La Policía Local de este municipio de Alicante busca a un grupo de vándalos que se coló en el centro educativo para cometer fechorías y huyeron dejando atrás sus patinetes.

Nada más conocer este episodio de vandalismo, los agentes de la Policía Local se personaron en este instituto cuando, al parecer, los presuntos autores emprendieron la marcha dejando olvidados sus vehículos de movilidad personal.

Así, la Policía Local de Petrer, además de comprobar los daños efectuados en las instalaciones del IES Azorín, ha intervenido los cuatro vehículos y ahora busca a sus propietarios.

Desde la Jefatura informan que el material inacutado ha sido trasladado a dependencias policiales, donde sus propietarios podrán recuperar los patinetes. Eso sí, siempre y cuando acrediten la titularidad con la documentación correspondiente.

Además, la Policía Local avisa que en caso de que los titulares sean menores de edad, será imprescindible que acudan acompañados de sus padres o tutores legales.

Los agentes también han lanzado un llamamiento a la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que reconozca los patinetes o tenga información sobre sus titulares se ponga en contacto de inmediato con el cuerpo.

