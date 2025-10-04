Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche al intentar huir al Reino Unido con joyas robadas a su tía La Policía Nacional lo cazó en uno de los restaurantes del recinto con el botín valorado en 7.000 euros

Alejandro Hernández Alicante Sábado, 4 de octubre 2025, 12:19

Robó, presuntamente, a su tía un collar de perlas y un anillo de diamantes, valorados en 7.000 euros, y pretendía huir al Reino Unido con el botín. La rápida intervención de la Policía Nacional ha evitado que el supuesto ladrón se fugase con el botín a tierras británicas.

La operación para cazar al ladrón comenzó cuando la Policía Nacional recibió la denuncia del hijo de la víctima, quien informó del robo y del posible sospechoso: un familiar. Según relató a los agentes, su madre había descubierto la desaparición de varias joyas del joyero de su habitación y sospechaba de su sobrino, quien, según sabían, tenía previsto tomar un vuelo con destino al Reino Unido, aunque desconocían el horario exacto. Ambos intentaron contacar con él, sin éxito.

Con los datos recabados, los efectivos del grupo operativo de la Comisaría del aeródromo alicantino se movilizaron rápidamente por las instalaciones del complejo con el fin de localizar al investigado. Lo cazaron en uno de los establecimientos de restauración del recinto. En su mochila, localizaron las joyas denunciadas, por lo que procedieron a su arresto como presunto autor de un delito de hurto.

La rápida intervención policial ha permitido recuperar las joyas sustraídas, ya en manos de su leígitma propietaria. Por su parte, el apresado, tras la práctica de las diligencias policiales, pasó disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.