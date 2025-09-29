La 'siembra': la estafa usada por un detenido en Alicante para robar 28.000 euros a jubilados a los que abordaba en el cajero El hombre, de 39 años, se acercaba a personas de avanzada edad y les ofrecía ayuda para que pasasen la tarjeta por el dispositivo contactless, momento que aprovechaba para observar el PIN y hacerse con la tarjeta

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:21 | Actualizado 12:02h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por estafar más de 28.000 euros a personas de avanzada edad mediante el método de la 'siembra'. El varón se acercaba a los jubilados cuando estaban en el cajero y ofrecía su ayuda, momento en el que aprovechaba para observar el PIN y apoderarse, sin que se dieran cuenta, de la tarjeta verdadera.

La operación, a cargo de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, arrancó a raíz de varias denuncias de personas con edades entre los 70 y los 82 años, quienes habían sido víctimas de operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias. Según detallan fuentes policiales, las víctimas recibieron ayuda de un varón mientras estaban operando en cajeros.

Los denunciantes explicaron que mientras estaban en la sucursal, se les acercaba un hombre por detrás ofreciéndoles ayuda y asegurando que no se podía introducir la tarjeta por la ranura y debía usarse el contactless, explicándoles cómo se hacía. Aprovechando la proximidad física observaba el PIN y daba el cambiazo de la tarjeta por otra falsa, sin que se diese cuenta la víctima.

Una vez obtenido el PIN de la tarjeta y con ella en su poder retiraba todo el dinero que podía en cajeros y realizaba compras en establecimientos, así como también llegó a hacer cuantiosas transferencias a una cuenta abierta por él mismo con un nombre ficticio y en la que usó documentación falsa.

Continuando con las pesquisas, los agentes iniciaron las gestiones de identificación a través de las cuales consiguieron dar con la identidad del presunto responsable de los ocho hechos, tratándose de un varón que estaría afincado por la zona alicantina de El Albir, estableciendo un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Además, el detenido, portaba encima en el momento de su arresto un permiso de conducir falsificado, originario de otra nacionalidad distinta a la suya. El arrestado, tras las diligencias policiales realizadas, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.

