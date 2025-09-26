El 'hilo invisible': el método usado por una banda asentada en Torrevieja para robar en una decena de viviendas La organización se desplazaba por la provincia de Alicante, Murcia y Albacete para asestar los golpes | Los implicados marcaban las viviendas y accedían a su interior utilizando herramientas muy especializadas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:16

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Torrevieja que robaba en viviendas de Alicante, Albacete y Murcia mediante el 'hilo invisible'. Este método servía para marcar las viviendas con el uso de un fino hilo de pegamento transparente. Si este seguía en su sitio cuando lo comprobaban, accedían a la vivienda para desvalijarla mediante técnicas especializadas como el 'bumping', la 'magic key' o el 'impressioning', según detallan fuentes policiales.

La investigación arrancó el pasado mes de junio en Murcia ante el incremento de robos en viviendas con el motivo de las vacaciones veraniegas. La Policía Nacional identificó a uno de los integrantes de la organización, que era el encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas donde dejaba colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta para detectar el movimiento de los moradores.

Horas después, otros miembros de la banda especializados en la apertura de puertas regresaban a los domicilios marcados y lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles ni generar ningún tipo de ruido. Los investigadores establecieron numerosos dispositivos de vigilancia para conocer el modus operandi de la banda, así como el reparto de funciones y su carácter itinerante, corroborando que se desplazaban desde Torrevieja a distintas localidades de las provincias colindantes.

Así, los registros realizados en un domicilio de Torrevieja y en las habitaciones de un hotel de Alicante permitieron a la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos, gran cantidad de joyas y 9.000 euros en efectivo, así como herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y varios vehículos utilizados por la organización para sus desplazamientos y para poder cometer los robos en viviendas.

Los agentes consiguieron detener a los cuatro miembros de la organización, a quienes se le imputan diez presuntos delitos de robo con fuerza en viviendas de Murcia, Alicante y Albacete, considerando especialmente relevante su alto grado de especialización en la comisión. La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados y cabecillas del entramado criminal.

Los métodos utilizados para desvalijar viviendas

Para acceder a las viviendas utilizaban distintos métodos. Uno de ellos es el 'bumping', que consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma para hacer «bailar» los pistones del cilindro, saltando simultáneamente y permitiendo el giro de la llave. Todo ello en medio minuto.

Otra técnica empleada es la 'magic key', compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos «peines» encargados de adoptar la forma de una cerradura. Con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, estos adoptan la forma de la pala, abriendo cerraduras en cuestión de segundos.

Por último el 'impressioning' consiste en dos fases. En primera instancia el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde. Una vez hecha la impresión, realizan una copia idéntica.