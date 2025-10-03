Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lancha robada y recuperada en San Vicente del Raspeig. GC

Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia

La Guardia Civil localizó a los ladrones de la embarcación en un área de servicio a la altura de Tibi | Tras conseguir que el vehículo parase, encontraron escondido en la parte trasera a un hombre con una orden de detención por un delito de asesinato

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:42

Un fugitivo buscado en Francia por asesinato, un criminal con numerosos antecedentes y una lancha semirrígida valorada en 120.000 euros recién robada del puerto deportivo de francés de Saint-Cyr-sur-Mer. Podría parecer la sinopsis de una película, pero es una de las últimas persecuciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en carrreteras alicantinas.

Los dos criminales habían robado de un puerto deportivo una embarcación de 120.000 euros, mientras que el remolque que utilizaban para transportarla también había sido sustraído, hace un año, en la localidad de Les Pennes-Mirabeau, en Francia. Ambos se dieron a la fuga tras perpetrar el robo, pero fueron localizados por las autoridades en la A7 de Alicante, según fuentes de la investigación.

GC

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre, cuando la Benemérita recibió un aviso sobre la geolocalización de una embarcación robada ese mismo día y que se estaba moviendo por las carreteras de la provincia de Alicante. Ante esta situación, el Puesto Principal de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig estableció un dispositivo de búsqueda en la A7, en las inmediaciones de un área de servicio de Tibi. Allí los agentes detectaron un todoterreno que remolcaba una lancha con estas características.

En ese momento y tras dar el alto reglamentario, el conductor comenzó a huir tras hacer caso omiso a los agentes. La persecución se prolongó durante varios kilómetros hasta que el vehículo abandonó la vía por una salida secundaria tratando de huir, aunque finalmente se detuvo. Tras identificar al conductor localizaron al segundo sujeto escondido entre los asientos traseros.

La actuación se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) y con la Oficina SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) España, que confirmaron los antecedentes que ambos detenidos tenían en Francia, quienes contaban con multitud de delitos contra las personas, el patrimonio y por organización criminal.

Uno de ellos, el pasajero escondido, estaba buscado por las autoridades judiciales francesas por una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por un asesinato, instruyéndose diligencias por parte del Equipo de Policía Judicial de San Vicente del Raspeig.

Detenciones

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el semirremolque había sido sustraído en 2024 en Les Pennes-Mirabeau y que la embarcación había sido robada el mismo día en Saint-Cyr-sur-Mer. Ambos fueron detenidos y los vehículos trasladados a dependencias de la Guardia Civil en el Puerto de Alicante, donde quedaron depositados.

A los arrestados se les imputan dos presuntos delitos de hurto de vehículos y fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del individuo reclamado por las autoridades francesas. Además, la embarcación, el semirremolque y el todoterreno intervenidos fueron puestos a disposición judicial.

Te puede interesar

