Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos agentes de Policía Local heridos en la intervención. PLP

Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías

Hasta tres cuerpos de seguridad tuvieron que intervenir para detener la pelea

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:25

Una reyerta entre dos familias de Petrer se ha saldado con cuatro participantes heridos por lesiones de diversa consideración y dos agentes de la Policía Local lesionados. Efectivos de la Policía Nacional, junto con municipales de Petrer y Elda han tenido que trabajar en conjunto para evitar «lo que podría haber derivado en una pelea con consecuencias mucho más graves».

La riña ha tenido lugar la calle Pío Baroja del municipio alicantino de Petrer, en la que presuntamente se han visto implicados cinco adultos de dos familias diferentes. En el enfrentamiento se han llegado a utilizar piedras y una señal móvil de tráfico.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Todos los que supuestamente han intervenido en la pelea han quedado denunciados entre sí. Los agentes han realizado las acciones policiales pertinentes, incluido el traslado de una persona a otro domicilio, según ha informado el cuerpo municipal a través de su perfil de Facebook.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
  2. 2 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  3. 3 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  4. 4 Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes
  5. 5 Vandalizan un instituto en Alicante y se dejan los patinetes dentro
  6. 6 Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación
  7. 7 Espectacular manga marina en el interior del Mediterráneo visible desde Alicante
  8. 8 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga
  9. 9 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad
  10. 10 Adiós a una «deuda histórica» con la UA y la UMH: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, nuevos contratos y reformas de infraestructuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías

Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías