Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías Hasta tres cuerpos de seguridad tuvieron que intervenir para detener la pelea

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:25

Una reyerta entre dos familias de Petrer se ha saldado con cuatro participantes heridos por lesiones de diversa consideración y dos agentes de la Policía Local lesionados. Efectivos de la Policía Nacional, junto con municipales de Petrer y Elda han tenido que trabajar en conjunto para evitar «lo que podría haber derivado en una pelea con consecuencias mucho más graves».

La riña ha tenido lugar la calle Pío Baroja del municipio alicantino de Petrer, en la que presuntamente se han visto implicados cinco adultos de dos familias diferentes. En el enfrentamiento se han llegado a utilizar piedras y una señal móvil de tráfico.

Todos los que supuestamente han intervenido en la pelea han quedado denunciados entre sí. Los agentes han realizado las acciones policiales pertinentes, incluido el traslado de una persona a otro domicilio, según ha informado el cuerpo municipal a través de su perfil de Facebook.