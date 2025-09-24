Dos detenidos por robar más de 68.000 euros en efectivo y joyas en viviendas de Benidorm Los arrestados formaban parte de un grupo itinerante dedicado a asaltar inmuebles y trataron de desvalijar, sin éxito, otras dos casas en la localidad de la Marina Baixa

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:00 | Actualizado 10:42h.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 21 y 33 años que, presuntamente, formaban parte de un grupo itinerante dedicado a robar en viviendas. Los arrestados se desplazaron desde Oropesa del Mar, en Castellón, hasta Benidorm, donde asaltaron dos viviendas y robaron más de 68.000 euros en efectivo y joyas. Según indican fuentes de la investigación, los dos presuntos ladrones trataron de robar, sin éxito, en otros dos inmuebles de la localidad.

La investigación policial arrancó tras una denuncia en la Comisaría de Benidorm en la que la víctima manifestó a los agentes que habían robado en casa tras romper la cerradura de la puerta de entrada. Los ladrones se llevaron 18.000 euros en efectivo y 3.000 yuanes chinos, además de numerosas joyas valoradas en 50.000 euros.

La policía realizó distintas comprobaciones y relacionó dicho suceso con otro ocurrido en la localidad, en el que las víctimas manifestaron que entraron a robar en su casa, sustrayendo 1.000 euros tras registrar y revolver toda la vivienda. Cuando las víctimas llegaron y fueron a abrir la puerta, se quedaron con la cerradura en la mano, ya que había sido arrancada por los autores para acceder en el interior.

Durante la investigación pudieron relacionar todos los hechos con más casos. Esta vez con dos intentos de robo en viviendas de Benidorm, en los que los autores accedieron a un domicilio con los moradores en el interior y, la segunda vez, fueron descubiertos por un vecino al tratar de romper la cerradura, huyendo en ambos casos, según explican fuentes policiales.

Tras varias gestiones la Policía Nacional dio con los dos presuntos autores en Oropesa del Mar, desde donde se desplazaban para cometer los robos. Los agentes de Benidorm, en coordinación con los de Castellón, realizaron la entrada y registro del domicilio, localizando gran cantidad de objetos robados, entre ellos diez bolsos y tres monederos de reconocidas marcas de lujo, dos relojes de alta gama, dos teléfonos móviles, varias joyas y 820 euros en efectivo.

Finalmente los agentes detuvieron a los dos sospechosos por la presunta comisión de cuatro delitos de robo con fuerza en domicilio, continuando con la investigación, ya que no se descartan relacionar los objetos encontrados en la vivienda con otros robos cometidos por los detenidos. Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón.