La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso Los hechos ocurrieron en 2022 en el Algarve portugués | El ahora detenido se movía entre Málaga y Alicante para evadir controles policiales y recibía ayuda familiar para subsistir

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:17 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a un fugitivo británico buscado desde el 2022 por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso. Ambos residían en un apartamento del Algarve portugués cuando el ahora detenido le ensartó un cuchillo de cocina más de 20 veces.

Desde el entonces el fugitivo llevaba oculto en España, a caballo entre las provincias de Málaga y Alicante, donde se escondía en las localidades con importantes colonias británicas. El criminal se apoyaba en su familia y en su entorno, que le proveían de alojamientos itinerantes y de sustento económico, según detallan fuentes de la Benemérita.

Ampliar Detención del fugitivo. GC

La operación comenzó cuando la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido alertó de la posible presencia en España del citado fugitivo. Este hombre estaba siendo perseguido por las autoridades portuguesas por un delito de asesinato, contando con el apoyo de las autoridades británicas para ello.

El criminal estaba en búsqueda y captura desde abril del 2022. El detenido se encontraba en la zona del Algarve con su compañero de apartamento cuando le propinó 24 puñaladas con un cuchillo de cocina. La víctima trató de defenderse y huyó a través de la ventana, aunque acabó falleciendo poco tiempo después por las heridas causadas. Los investigadores encontraron en la escena sustancias estupefacientes ocultas, además del cuchillo empleado.

Finalmente, durante la tramitación de su proceso penal y aprovechando las circunstancias del mismo, el huido logró escapar y evadir la acción de la justicia, abandonando el país luso definitivamente. El criminal eligió España como refugio para ocultarse, desplazándose entre Málaga y Alicante e incluso llegando a sortear distintos dispositivos policiales destinados a su captura, incluso con el intento de atropello de agentes durante los mismos.

A pesar de las medidas tomadas y la ayuda de sus familiares, gracias a la colaboración policial internacional entre las distintas agencias portuguesa, británica y española se logró detectar su presencia en la provincia de Alicante. Finalmente se le detuvo tras establecer varios dispositivos policiales, que le cazaron tratando de abandonar su residencia ocasional de camino a otra, según fuentes cercanas a la investigación.

Detención y operativa

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, decretando su ingreso en prisión a la espera de su entrega a Portugal. Dadas las características de la investigación, la misma fue llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga, por la agencia británica NCA y por la Policía Judiciaria de Braga (Portugal).

Finalmente, la detención fue efectuada por agentes pertenecientes al Equipo de Huidos de la Justicia y del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Levante, ambos de la Unidad Central Operativa (UCO).