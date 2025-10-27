Horror en Alicante: asesinan a una mujer y ocultan su cadáver durante dos semanas por una herencia Los arrestados, pareja y amigo de la víctima, han ingresado en prisión tras ser denunciados por una tercera persona a la que intentaron implicar en el crimen

Uno de los detenidos por el crimen de la mujer.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 23:10

Un crimen estremecedor por violencia de género ha sacudido Alicante. Dos hombres, de 38 y 41 años, han ingresado este lunes en prisión acusados de asesinar a una mujer de 37 años y mantener su cadáver oculto durante dos semanas en la vivienda de la víctima.

Los agentes de la Policía Nacional, encargados de su detención el pasado viernes 24 de octubre, descubrieron el cuerpo de la víctima tras la denuncia de una tercera persona a la que los presuntos asesinos habrían intentado involucrar en el macabro suceso.

El crimen, según ha podido conocer TodoAlicante, se habría cometido por un móvil económico, ya que la mujer había heredado recientemente una importante suma de dinero y varias propiedades.

Uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima y, tras su muerte, habría estado utilizando su tarjeta bancaria y gastando su dinero en joyas y efectivo.

Hallazgo del cadáver y detención

El caso salió a la luz el pasado viernes 24 de octubre, cuando un hombre se presentó en la Comisaría Provincial de Alicante para denunciar que dos conocidos suyos le habían confesado haber matado a una mujer y querían que les ayudara a deshacerse del cuerpo.

Los dos presuntos autores del asesinato, a cambio le prometieron dinero. Sin embargo, lejos de aceptar, decidió acudir inmediatamente a la Policía y relatar lo ocurrido con todo detalle.

Así, ante la gravedad de la denuncia, la Policía Nacional activó de inmediato el protocolo de delitos violentos y puso el caso en manos del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Los agentes se desplazaron hasta el domicilio señalado por el denunciante, donde encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba signos evidentes de violencia.

Un cuchillo, el posible arma mortal

En el registro de la vivienda se halló un cuchillo ensangrentado, que podría ser el arma homicida, aunque el resultado definitivo dependerá del informe forense. La autopsia ha confirmado que la víctima presentaba varias heridas compatibles con una agresión con arma blanca y que llevaba muerta al menos dos semanas.

Mientras tanto, otro equipo de investigadores centró sus esfuerzos en localizar a los sospechosos, que habían abandonado el domicilio días antes.

De este modo, tras una intensa búsqueda, fueron localizados en un hotel de la ciudad, donde al parecer planeaban su huida. Cuando la Policía intentó detenerlos, los hombres huyeron en un coche, aunque fueron interceptados poco después por una patrulla. El conductor, además, carecía de permiso de conducción.

Dinero y joyas robadas a la víctima

En el interior del vehículo, los agentes encontraron dinero en efectivo, joyas de oro y diversas cantidades de sustancias estupefacientes, en volúmenes superiores al consumo propio. Todo apunta a que los sospechosos pretendían abandonar Alicante con el botín obtenido tras el asesinato.

Fuentes de la investigación confirman que el móvil principal del crimen fue económico, aunque no se descarta que existieran otras motivaciones personales.

La relación entre la víctima y uno de los detenidos se había deteriorado en las últimas semanas, después de que ella heredara una importante suma de dinero. Los investigadores sospechan que el hombre y su amigo habrían planeado el asesinato para quedarse con sus bienes.

La Policía también ha precisado que no existían denuncias previas por violencia de género entre la víctima y su pareja, aunque se mantiene abierta la posibilidad de que hubiera episodios de maltrato no denunciados.

Arresto en prisión

Tras su arresto, ambos sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alicante, que ha decretado este lunes su ingreso inmediato en prisión provisional. Los detenidos están acusados de asesinato, robo con violencia, tráfico de drogas y un delito contra la seguridad vial.